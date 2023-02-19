言承旭扮糙漢一樣帥 導演認了是粉絲

言承旭在「夏花」中被設定成「糙漢」。（取材自微博）

46歲的言承旭在新戲「夏花」中搭檔年僅25歲的徐若晗，上演「叔姪戀」，言承旭的角色設定還是個「糙漢」，卻讓戲迷都淪陷了。導演 之一趙曉磊日前對戲劇爭議發文回應，坦言自己和編劇都是言承旭的粉絲，「但我以為全亞洲到處都是他的粉絲哈哈，我只是其中最不起眼的那個。」

趙曉磊文中繼續表示：「導演有兩個人，我是粉絲，愛了20多年，飛哥（導演陳宙飛）不是，但在定妝試拍的那個下午，鏡頭裡看見他的第一眼，就徹底變成了粉絲，所以鏡頭下有沒有愛，大家也是看的出來的……。」

「夏花」中，徐若晗飾演罹患白血病的少女，偶然愛上言承旭飾演的「33號先生」。趙曉磊坦言，「夏花」確實為討好女性觀眾而拍，「我做這個戲的初衷是希望可以給廣大女性同胞們勇氣，讓她們看完這個劇，找回想談戀愛的衝動。」

至於將言承旭的角色設定成「糙漢」，趙曉磊也指出：「霸道總裁看膩了，想嘗試點新鮮人設。」但解釋言承旭飾演的「蕭寒」糙歸糙、並不是落魄，「他只是有點避世（這個和言本人很像）。」

新浪娛樂報導，趙曉磊微博 發文力贊言承旭演技，「誰說言承旭演技不好，你們不能因為一個人長得太帥，就完全看不到他的演技。」他表示「看完夏花第10集的觀眾，相信也都會理解我說的。那就是這個戲言承旭他根本就不需要演。因為，這些年，他早就已經把自己活成了蕭寒。」