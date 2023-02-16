我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

LA華埠中餐館收1.3萬瓦斯帳單 老闆震驚萌生退意

金山日落區爆炸1死1傷 原是家庭毒品「作坊」

陳飛宇被爆睡粉 傳跪整天老爸陳凱歌仍不消氣

娛樂新聞組／綜合報導
據傳陳飛宇跪了一整天，但爸爸陳凱歌依舊無法消氣。（取材自微博）
據傳陳飛宇跪了一整天，但爸爸陳凱歌依舊無法消氣。（取材自微博）

中國名導陳凱歌與女演員陳紅之子、帶著星二代身分出道的陳飛宇，因主演電視劇「點燃我，溫暖你」成為頂流偶像，近日卻流出床照，「睡粉、當小王」傳言四起。據傳，陳凱歌對此震怒，正在執導的電影更停拍一天；而陳飛宇則在父親的工作室外跪了一整天，仍無法讓他消氣。

噓！星聞，陳凱歌對兒子陳飛宇的管教非常嚴格，有網友發文聲稱，陳凱歌知道陳飛宇的緋聞後暴怒，生氣到無法正常工作，執導電影「偉大的戰爭」還因此停拍一天。網友還爆料，陳飛宇在陳凱歌辦公室門口跪了一整天，但父親依舊無法消氣。而床照中的女子被傳是已婚身分，事發後傳出婚變消息，但未獲當事人證實。

針對網路傳言，工作室日前先發聲稱陳飛宇和女方是男女朋友，且當時雙方都單身，並要求散布內容者刪除造謠、誹謗、侮辱性內容。近日陳飛宇工作室再度發聲明，點名不少博主，表示已對所發布涉嫌侵權的言論完成取證，會視發文者的是否刪文及內容的嚴重程度，進一步究責；而對於涉嫌誹謗的博主已委託律師提告。

聲明中詳述提告的對象及控訴罪名，工作室也再次寫道：「網絡並非法外之地，謠言止於智者，請大家共同營造文明、健康的網絡環境。針對近期互聯網平台部分主體發布涉嫌誹謗陳飛宇先生之言論一事，我司已委托律師啟動法律程序，將依法追究侵權者的法律責任。」

電影 緋聞

上一則

女星情人節曬合照梁朝偉喊「初戀情人」 網友傻眼

下一則

劉文正感情成謎 斷背費翔鬧翻？

延伸閱讀

被曝睡粉、當小王...陳凱歌兒子2度發聲「維權」

被曝睡粉、當小王...陳凱歌兒子2度發聲「維權」
網爆領證祕婚 王凱、宋茜雙雙闢謠「假新聞」

網爆領證祕婚 王凱、宋茜雙雙闢謠「假新聞」
王力宏爆被凍結901萬人民幣 公司證實：有人要混淆視聽

王力宏爆被凍結901萬人民幣 公司證實：有人要混淆視聽
陳飛宇成吳亦凡2.0？ 認了床照 否認是「小王」

陳飛宇成吳亦凡2.0？ 認了床照 否認是「小王」

熱門新聞

劉文正驚傳病逝美國。（本報資料照片）

一代巨星劉文正去年病逝賭城 經紀人證實 享壽70歲

2023-02-15 01:55
陳飛宇床照曝光。(取材自微博)

吳亦凡2.0？陳凱歌兒子陳飛宇「酒店開房」床照曝光

2023-02-13 00:39
劉文正15日被傳病逝，家人表示才和他通過電話。(本報資料照片)

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

2023-02-15 23:03
隋棠(左)與老公近來陷「家宅不寧」風波。圖／摘自臉書

「房子是我賣給隋棠的」房仲還原賣房始末 7點親解疑雲

2023-02-12 15:44
李玟情人節突然發文表示離開是最好的選擇。(取材自微博)

李玟親斬11年豪門婚姻？情人節突認：離開最好的安排

2023-02-13 21:54
呂秀齡與劉文正在「卻上心頭」演一對情侶。（取材自微博）

瓊瑤證實劉文正死訊 兩天前就知道 深表遺憾與不捨

2023-02-15 06:53

超人氣

更多 >
誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價

誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價
獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安
一代巨星劉文正心肌梗塞過世 醫：6成男性發作前無症狀

一代巨星劉文正心肌梗塞過世 醫：6成男性發作前無症狀
騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當

騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當
注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食

注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食