陳飛宇被爆睡粉 傳跪整天老爸陳凱歌仍不消氣

據傳陳飛宇跪了一整天，但爸爸陳凱歌依舊無法消氣。（取材自微博）

中國名導陳凱歌與女演員陳紅之子、帶著星二代身分出道的陳飛宇，因主演電視劇「點燃我，溫暖你」成為頂流偶像，近日卻流出床照，「睡粉、當小王」傳言四起。據傳，陳凱歌對此震怒，正在執導的電影 更停拍一天；而陳飛宇則在父親的工作室外跪了一整天，仍無法讓他消氣。

噓！星聞，陳凱歌對兒子陳飛宇的管教非常嚴格，有網友發文聲稱，陳凱歌知道陳飛宇的緋聞 後暴怒，生氣到無法正常工作，執導電影「偉大的戰爭」還因此停拍一天。網友還爆料，陳飛宇在陳凱歌辦公室門口跪了一整天，但父親依舊無法消氣。而床照中的女子被傳是已婚身分，事發後傳出婚變消息，但未獲當事人證實。

針對網路傳言，工作室日前先發聲稱陳飛宇和女方是男女朋友，且當時雙方都單身，並要求散布內容者刪除造謠、誹謗、侮辱性內容。近日陳飛宇工作室再度發聲明，點名不少博主，表示已對所發布涉嫌侵權的言論完成取證，會視發文者的是否刪文及內容的嚴重程度，進一步究責；而對於涉嫌誹謗的博主已委託律師提告。

聲明中詳述提告的對象及控訴罪名，工作室也再次寫道：「網絡並非法外之地，謠言止於智者，請大家共同營造文明、健康的網絡環境。針對近期互聯網平台部分主體發布涉嫌誹謗陳飛宇先生之言論一事，我司已委托律師啟動法律程序，將依法追究侵權者的法律責任。」