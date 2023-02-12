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簽名照網飆賣到8000元 張頌文：別花冤枉錢

娛樂新聞組╱綜合報導
張頌文主演「狂飆」暴紅，一張簽名照網路飆賣8000人民幣。(取材自微博)
張頌文主演「狂飆」暴紅，一張簽名照網路飆賣8000人民幣。(取材自微博)

由演技派男星張譯、張頌文主演的電視劇「狂飆」，話題熱度居高不下，有網友告知張頌文，他的簽名照被放到網路上轉賣，被假粉絲賣出8000人民幣(約1180美元)高價，張頌文相當傻眼，急回應別花冤枉錢。

綜合媒體報導，「狂飆」的火爆讓劇中很多演員紅了，網上話題不斷，由於該劇是央視近年來收視率最高的電視劇，可以說是全網爆紅。張頌文簽名照被人轉手賣到8000人民幣，令他深感震驚。

據報導，「狂飆」劇組幾天前舉辦慶功宴，張頌文穿著一件白色羽絨服，帶著助手乘飛機去慶典現場，張頌文在機場遇到女星李一桐，兩人在機場留下合影，心情非常好。同一天，許多人在機場認出張頌文，聚在一起要簽名，張頌文沒有明星架子，一一幫路人和粉絲簽名；其中一人拿了一台拍立得相機，與張頌文合影，意外轉賣出高價。

購買張頌文簽名照的粉絲在網路回應：「是我自己願意買，賣家也願意賣給我的。張老師人很好，我也是看上拍立得的唯一性，才願意高價收的，這樣能讓我感覺到張老師就在我身邊。」

該名粉絲說：「這段時間我非常艱苦，他的微博能讓我緩很多，非常感謝他。這次這樣收照片的價格意外影響到他，是我的問題，希望大家不要對他惡語相向。最後，希望大家可以多多關注他的作品。」

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