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移民風波後首露面 馮小剛送導演何平最後一程

記者陳建嘉╱綜合報導
何平追思會，馮小剛(左)、陳凱歌(右)都到場致意。(取材自微博)
何平追思會，馮小剛(左)、陳凱歌(右)都到場致意。(取材自微博)

大陸名導何平於上月10日驚傳離世，當時由「中國電影導演協會」公告訃聞，表示原本就罹癌的他，因突發性心肌梗塞疾病，在北京去世，享壽65歲。何平追思會10日在北京舉行，知名大導張藝謀、馮小剛、陳凱歌等昔日好友都到場致意，馮小剛也是自從移民傳聞後，首度現身。

馮小剛去年10月驚傳帶著全家人移民美國，還將微博內容清空，並與老婆徐帆一起被拍到在價值約1150萬美元的洛杉磯豪宅前被拍到，但他當時表明絕無移民，只是去美國送女兒上學，當時還喊「國家也有恩於我，我移哪門子民呢」，如今在微博轉發追思會文章，是他在移民傳聞後現身，還在追思會前席拿著麥克風，相當明顯。

「中國電影導演協會」微博發文表示，追思會現場有花園酒吧、綠植環繞，老友相逢從電影聊到人生，興起共同小酌一杯，情到濃時齊唱一曲「朋友」，據悉這是何平導演最喜歡的方式。

何平1979年開始從事電影工作，一路從場記、副導演、當到導演，執導的代表作「雙旗鎮刀客」奠定大陸武俠電影新面帽，業界也多以「俠客」稱呼導演，之後還以「炮打雙燈」奪下金雞獎最佳導演。

何平追思會，馮張藝謀到場致意。(取材自微博)
何平追思會，馮張藝謀到場致意。(取材自微博)

導演 電影 移民

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