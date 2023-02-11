張若昀獲封行走的計算機 「顯微鏡下」曝悲慘童年

張若昀在「顯微鏡下的大明之絲絹案」中飾演數學學霸「帥家默」，精通算數。(圖：愛奇藝國際站提供)

中國男星張若昀在懸疑新劇「顯微鏡下的大明之絲絹案」中飾演數學學霸「帥家默」，意外查出縣衙稅賦出問題，捲入一連串公堂之爭與利益算計。劇中沉迷算數魅力，不但能精準計算，還擁有過目不忘的超強記憶力，甚至還能幫好友算牌賭贏錢，被網友笑稱是「行走的計算機」。

然而「帥家默」社交能力卻雷爆，好友在喬案子他卻在旁邊嚕貓；別人答應寫訴狀收潤筆費，他當場拿筆出來叫他現在寫；還順口抖出來幫他查案的官員是誰，讓網友看完笑翻，「這角色太可愛了」、「莫名有萌點」。

雖然帥家默個性引發笑料，但身世卻相當坎坷，「顯」劇開播便揭曉他偶爾會想起當年7歲時家中失火，父母親雙雙葬身火海的經過，因為他沒有及時通知救出父母，導致被街坊鄰居指責，從小就在自責與悲傷中度過。

張若昀在劇中為查絲絹稅先是無故被打大板，屁股痛到走路一拐拐，還遭陷害鋃鐺入獄。一個不懂人情世故、只活在自己世界的數學天才，在奔走查稅時面臨生命危險，但他堅持「算學是天下最誠實的東西」，他對數學的執著也反映他真誠的個性。