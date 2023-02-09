言承旭報喜「小孩來了」震驚網友 被圍攻道歉

言承旭在微博突發「我的小孩來了」，震驚一票網友。(取材自微博)

胡歌上月底無預警在微博 報喜「我當爸爸啦」，官宣生女喜訊，掀起華語影視圈熱議，他自己也因此漲粉70萬。而已在中國深耕數年的言承旭，也在微博突發驚人之語「我的小孩來了」，還附了一顆愛心符號，再度震驚網友。

鏡週刊報導，言承旭多年來的緋聞 甚為沉悶，除了升格人母的林志玲 外，只有號稱「台版千頌伊」的女星張熙恩曾與他名字連在一起，不過去年也已嫁為人婦，只有言承旭還沒脫單。但他近日在微博發文自曝「我的小孩來了」，聳動言論差點又令網友暴動，而他的粉絲連忙出來洗地「別鬧！你會嚇壞大家的」，表示言承旭的「孩子」是新作「夏花」，由言承旭與徐若晗主演，即將與觀眾見面。

對於用這種聳動手法宣布有新作推出，大多數網友並不買帳，有人留言「我的母語是無語」、「能不能告訴他，別這樣宣傳」，但也有人抱著存疑態度，認為上一條微博已經帶話題「夏花」了，「今天又發一條就不帶話題了？」、「這個年紀有孩子也正常啊！」有人則猜言承旭喝醉了瞎說八道「也許藉著酒竟說真話」。

而言承旭不久後在留言區道歉：「工作人員說這樣發不適合，讓我帶MV連結，抱歉」，稱「小孩」指的就是主題曲MV。粉絲很貼心地回覆他「明白，我們都知道的」，也覺得他還特別來解釋道歉「很暖心」。