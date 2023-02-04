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影／網傳「中國間諜氣球遭擊落」 五角大廈未證實

偵察氣球可追溯至法國大革命 5原因各國迄今愛用

當爸後首發微博 胡歌曬代言先賺錢

娛樂新聞組╱綜合報導
40歲胡歌一曝喜訊就是已婚、生女，炸翻中國娛樂圈。(取材自微博)
40歲胡歌一曝喜訊就是已婚、生女，炸翻中國娛樂圈。(取材自微博)

40歲男星胡歌1月底突然拋出震撼彈，不僅宣布已婚，更已生下一個女兒，近日狗仔拍到當爸爸的胡歌首度現身，他一身黑現身醫院的停車場，疑似準備帶老婆出院回家坐月子；消息一出瞬間登上熱搜，引發網友圍觀。

綜合媒體報導，狗仔拍到的視頻顯示，胡歌身穿黑色大衣、黑色長褲、腳踩白色運動鞋，戴著口罩現身醫院地下停車場，不仔細看，還真看不出來是胡歌；當時司機一見胡歌出現，便立即幫忙開車門。

據報導，太太生女後，胡歌一直貼心陪伴在醫院，此行看似是回家拿東西，再來接太太出院。而另有網友發現，胡歌其實先前就多次暗示自己已經當人夫，更準備當爸，過年時他預告要去幫忙準備年夜飯，但過去的他從來沒有這麼說過。

還有網友透露，妻子黃曦寧的爸爸早在上個月就跟鄰居說自己的女婿是胡歌，結果沒人信，都以為他在吹牛，沒想到卻是真的。

報導說，去年11月，胡歌在後援會的特別版廣播就預告過年期間會有驚喜送給大家，預計過年前後大家就可以知道這份禮物是什麼，如今看來當時他正沉浸在準備當爸爸的喜悅中。

胡歌宣布當爸後，隔天發了第一條微博，沒談私生活而是為代言的服裝品牌曬出廣告照片，看得出正努力工作賺奶粉錢。此次他自曝結婚生女，雖然粉絲們很震驚，但是一夜之間漲粉70萬，紛紛回應「特別替他開心，替他幸福」、「恭喜胡歌喜得千金，胡歌開心快樂就是我們的心願」。

胡歌 口罩 微博

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