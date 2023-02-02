交往1個月「無套懷孕」閃婚 男星向妻道歉網力挺

宋寧峰(左)與妻子張婉婷當年交往一個月就奉子成婚。(取材自微博)

41歲男星宋寧峰曾演出「杜拉拉升職記」、「相親相愛」等劇而成名，四年前與女星齊溪結束七年婚後，在友人聚會上認識時任演員經紀人的張婉婷，兩人僅交往一個月，女方有了身孕而奉子成婚，近日夫妻上節目坦承，若非意外懷孕，可能根本不會走上結婚這一步，宋寧峰承認當初未作任何保護措施，就讓女方懷孕，「這是一件不負責任的事情」，哽咽向女方道歉，引發網友熱議。

宋寧峰、張婉婷夫妻近日受邀上綜藝節目「再見愛人2」，節目中探討婚姻問題，兩人真實說出內心話，表示當時雙方僅交往一個月，女方曾說：「如果我們有孩子就要（留下），我給你生個孩子吧！」，發現真的有孕後即奉子成婚，過程中雙方並沒有經過審慎思考，也未與其他家人商量，驟然組成家庭，婚後才發現彼此個性、價值觀落差大，夫妻想法逐漸出現分歧。

張婉婷坦言，若不是意外懷孕，現在應該與宋寧峰分手了，因為依自己的個性、喜歡的生活方式，不會非要嫁人成家，「慢慢就淡了，我可能就去尋找我的快樂，每年定期旅遊、與朋友聚會」，相較被家庭綁住，她更嚮往過去的自由，一旁的宋寧峰聞言，表情也忍不住黯淡下來。