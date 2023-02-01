回顧胡歌情史 薛佳凝車禍相守最難忘

薛佳凝。（取材自微博）

回顧胡歌 過去情史，有許多緋聞 女友，不過大多都是因戲生情、戲散人散，包括劉亦菲、安以軒、林依晨等人，也傳出與楊冪、劉詩詩、江疏影等人交往過；不過他曾在受訪時坦言，讓他最難忘的前女友，就是2004年因戲相戀的女星薛佳凝。

胡歌與江疏影是在2014年拍攝《旋風十一人》時假戲真做，不過交往時間不長，幾個月後就分手，不過他曾說過，拍戲時彼此真情流露，更坦言劇中的感情戲是那幾年表現最佳。遺憾戀情維持不久，胡歌曾遺憾地表示當時受到太多關注，以至於戀情早早告終，他說：「作為男友來說，我欠缺一些擔當，沒有好好保護她。」不過情感結束友情還在，兩人仍是朋友。

江疏影和胡歌是上海戲劇學院的校友，她曾在英國攻讀傳媒經濟學碩士，進入演藝圈後，不算大紅大紫但作品輸出穩定，演技也經常獲得好評，她曾出演綜藝節目《花兒與少年3》被觀眾譽為「高智商、高情商、高顏值」的「3高女神」。

胡歌和薛佳凝交往後，在2006年發生嚴重車禍 ，甚至因此毀容，女方不離不棄停掉工作相陪，沒想到兩人卻在2008年分手；他曾在節目「魯豫有約」中被問到舊愛，當時他沉思後感性表示：「她真的是很好。」隨後低頭拭淚，言詞間滿是放不下。此外，胡歌也傳出與中國富二代名媛林曉交往。

最近期的一個緋聞，是去年傳出胡歌與小6歲的王曉晨祕婚、生娃，但爆料一出女方就親自闢謠，無奈嘆：「我的姻緣就是這麼被擋的。」