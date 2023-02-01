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胡歌自爆已婚當爸漲粉70萬 白富美老婆小他11歲

記者杜沛學／綜合報導
胡歌自爆已婚當爸了。（取材自微博）
胡歌自爆已婚當爸了。（取材自微博）

新年開春，40歲陸劇男神胡歌就宣布好消息，微博PO文：「我當爸爸啦，母女平安，向大家報喜。」並透露另一半「不是公眾人物」，「為了讓孩子順利誕生，喜訊隱而未宣，望大家多多包涵。」也感嘆瞞婚這一年「諸多不易」，消息一出讓粉絲又驚又喜。

胡歌文中感性表示：「入行整20年，感謝大家陪伴我一起成長，此刻我將和你們共同邁向人生的下一個階段，希望大家能夠給予我更多的支持和理解。」

胡歌自稱「老婆不是公眾人物」，但仍止不住微博上網友開始狂搜「嫂子」真實身分，據悉對方是胡歌的執行經紀人黃曦寧，經常跟在胡歌身邊幫忙擋媒體、粉絲，網友除了讚她有氣質，也形容有如「楊冪加林依晨綜合體」，恰巧這兩位女星都曾和胡歌合作過並傳過緋聞。

據悉黃曦寧比胡歌小11歲，與胡歌是因養貓結緣，兩人在去年9月21日領證結婚。微博娛樂博主「寶二姨」直言，有點理解狗仔怎麼都拍不到照片，因為是身邊工作人員，怎麼相伴同行都不會引起注意。

網友扒出，胡太太黃曦寧是胡歌經紀團隊的成員，身分是「執行經紀」；另有網友稱是黃曦寧是白富美兼學霸，同時擔任福建海地建設工程有限公司、新沂佳恬影視文化工作室的股東，不排除家族從事建築生意。

此外，有網友發現喜訊公開之後，胡歌的微博粉絲數不減反增，增加了近70萬粉絲，網友笑稱，「別人隱婚生娃脫粉，只有胡歌漲粉」。

胡歌老婆黃曦寧被形容神似楊冪、林依晨綜合體。（取材自微博）
胡歌老婆黃曦寧被形容神似楊冪、林依晨綜合體。（取材自微博）
黃曦寧(左)傳出從胡歌的執行經紀人晉升為老婆。（取材自微博）
黃曦寧(左)傳出從胡歌的執行經紀人晉升為老婆。（取材自微博）
黃曦寧傳出從胡歌的執行經紀人晉升為老婆。（取材自微博）
黃曦寧傳出從胡歌的執行經紀人晉升為老婆。（取材自微博）

胡歌 微博 楊冪

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