中國99.5%演員收入極低 張頌文40歲還買不起房

「狂飆」演技受肯定的張頌文說，中國99.5%演員收入極低，引發熱議。(取材自微博)

掃黑除惡題材劇「狂飆」口碑發酵，演員張頌文在劇中飾演黑老大，因演技精湛受到關注。近日有網友扒出張頌文在早前的採訪中曾表示，中國99.5%的演員都收入極低，此番言論引發熱議。

綜合媒體報導，張頌文之前在參加「演技派」時曾表示，中國只有0.5%的演員能做到衣食無憂，剩下99.5%的演員都收入極低，1天工作18個小時，還被不停壓榨，依舊無人關注，大家只關注那0.5%的人。

當時他表示，自己年過40還買不起房子，這讓他無比焦慮，常常問自己：「熱愛真的能抵消你現在面臨的問題嗎？」

據報導，張頌文在北影以第一名畢業後，3年試鏡了800個劇組，被拒了800多次，他說：「因為熱愛，所以樂在其中。」

資料顯示，張頌文1976年5月10日出生於廣東省韶關市，畢業於北京電影 學院表演系2000級高職班。2004年，因主演情景喜劇「乘龍怪婿」出道，代表作有「狂飆」、「蘭心大劇院」、「西小河的夏天」、「風中有朵雨做的雲」。

他近日在掃黑劇「狂飆」中飾演高啟強，因精湛演技和反轉的個人魅力受到大眾關注，網友紛紛表示「張頌文有著精湛演技和有趣的靈魂」。