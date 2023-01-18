劉德華一天要喝20杯咖啡 吳京：凍齡是喝出來的？

吳京。(取材自微博)

隨著農曆春節越來越近，電影 「瀏覽地球2」也如火如荼進入宣傳期，該片同時有劉德華和吳京兩大男神主演，讓大批粉絲都相當期待；而在最近的宣傳節目中，劉德華爆料自己一天能喝下20多杯咖啡 ，嚇壞在場所有人。

中國娛樂網報導，節目中，劉德華問導演 郭帆「咖啡是你多還是我多？」郭帆回答，「我五、六杯」，接著劉德華給出了自己的答案，「我現在還得20幾杯。」這個答案讓一旁的吳京相當驚訝，詢問華仔「20幾？那你這個凍齡是喝20幾杯喝出來的嗎？」笑翻全場。

劉德華解釋，如果在拍戲現場沒有他的戲，他就會坐下喝咖啡，等有戲的時候就會停下來，下戲之後又就繼續喝咖啡，所以一天能喝下20多杯。

吳京好奇問，「喝這麼多咖啡不會心悸嗎？」劉德華表示不會，但是因為自己喝了太多咖啡，導致現在在家的時候，老婆就不讓他一直喝咖啡，「所以我現在非常喜歡開工，就希望能在片場喝到咖啡。」

另外，主演們先前在直播節目上大聊拍攝「瀏覽地球2」時的幕後花絮，大家紛紛爆料吳京在片場各種搞笑行為，例如吳京在片場很愛唱歌，又是幕後起鬨第一名，帶頭下班讓導演頭疼，演員王智就說，吳京根本是被動作戲耽誤的喜劇巨星；沙溢則說吳京是被演戲耽誤的歌手。