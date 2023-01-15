王鶴棣獲封「尖叫男神」：帶來更多驚喜

王鶴棣勇奪「尖叫男神」榮譽。（取材自微博）

中國流量小生王鶴棣，2022年憑藉陸劇「蒼蘭訣」中東方青蒼一角走紅；近日他在愛奇藝「尖叫之夜」上獲得「尖叫男神」榮譽，獲獎後的他開心興奮之餘又是哼歌又是唱rap，氣氛超嗨。「尖叫女神」則由虞書欣獲得。

搜狐娛樂報導，王鶴棣對於獲封「尖叫男神」，坦言非常開心，也非常榮幸，他在受訪時感謝觀眾的認可，「自己要承接住和保持住這份肯定，然後未來在自己的工作崗位上，在自己的角色上，更加踏踏實實地努力拍戲。」

王鶴棣憑著作品「蒼蘭訣」東方青蒼和「浮圖緣」肖鐸兩個角色收穫萬千粉絲的喜愛，王鶴棣透露在塑造這兩個不同角色時，有加入自己的小設計，回憶起拍攝過程都是充滿歡樂。他說，「蒼蘭訣」在拍特效戲和吊鋼絲戲的時候會有很多趣事，「浮圖緣」則是每天和身邊演員一起設計磨合一些喜劇的元素。

被問到「如果東方青蒼和肖鐸在現代，他們會是什麼職業？」王鶴棣腦洞大開，在他看來，「東方青蒼肯定是老闆，肖鐸的話比較適合管人事。」

談及2022年哪些時刻值得尖叫，王鶴棣坦言：「為自己的作品尖叫，為蒼蘭訣尖叫，為浮圖緣尖叫。」並說在新的一年裡，希望自己給大家帶來更多驚喜，「希望有新的角色，新的作品，精采地呈現給大家。我覺得面對工作的時候更有要求，更有目標，希望在自己的事業方面有所收穫和成長。」

除了拿獎之外，王鶴棣還作為嘉賓揭曉了「中國說唱巔峰對決」斬獲綜藝單元年度舞台呈現榮譽，rapper之魂熊熊燃燒，他還開腔唱起了rap，引媒體直呼，「給棣棣大金鍊子！」對此，王鶴棣笑言，「因為自己特別喜歡看說唱節目，見證『中國說唱巔峰對決』獲獎。我有一個屬於自己的大金鍊子，還是很開心的」。