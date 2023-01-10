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專文／飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

最美港姐恐慌症 宣布停更惹質疑

娛樂新聞組／綜合報導
李珊珊在新的一年突然宣布停止更新所有社群平台。（視頻截圖）
李珊珊在新的一年突然宣布停止更新所有社群平台。（視頻截圖）

香港女星李珊珊在1996年18歲時參加香港小姐競選，成為四料冠軍，入行後工作機會不斷，曾參演「鑑證實錄」、「刑事偵緝檔案」、「烈火雄心」等大熱劇集，更試過用真蛇拍攝寫真集，展現九頭身完美身型，堪稱經典之作。

香港01報導，李珊珊在2005年起開始減產，神隱多年，一度傳出患腦瘤、抑鬱症的消息，其後她否認患腦瘤，2019年公開表白患上恐慌症的經歷，透露病發嚴重時感覺在瀕死邊緣。李珊珊積極治療情況一度好轉，為「精神健康基金會」擔任「傳晴大使」，復出主持商台「自在想」及YouTube頻道節目，又在社交平台分享抗病的經過，做「樹洞」勉勵同路人。

李珊珊2023年元旦突然宣布停用所有社交平台，她寫道：「總覺得……是極艱鉅的一年。這份『 總覺得 』，不是憑空想像，而是從生活上的觀察，及人生閱歷中累積得來。因此，擁有強壯的體魄，才能在最壞的時代急流勇進。具備強健的身心，才可在最好的時代達到夢想。所以，將時間、精神、體力，比過往更進取的方式，以首位投放在身體上。

在此，給一般網民疏理一下，本人過去使用社交平台的背景及習慣。由於每個社交平台（共三個），啟用後一直每天更新（分別微博10多年、Facebook 5年、Instagram 5年），不少好友、密友亦有關注。停止更新的動作，此帖文能統一答覆，並掃除不必要揣測。」她更展望未來一年，「大家平好喜樂，復常日子重臨，我會更新的。」

最近李珊珊的健康情況確實令人憂心，去年9月6日她自揭身體出現問題：「又看完醫生回家。狂瀉兩星期，希望今天，吃到固體食物。」之後幾乎半個月就要覆診一次，她還會在社交平台記錄每次回家的心情，網民紛紛表示會支持珊珊停止更新社交平台的決定，叫她「加油」及「向自己舒服的方向前行」。

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