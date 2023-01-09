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薛凱琪又被惠英紅罵「永遠是公主」 佘詩曼緩頰也遭殃

記者黃保慧／綜合報導
薛凱琪挑戰「宮心計」「姚金鈴」一角。（取材自微博）
薛凱琪挑戰「宮心計」「姚金鈴」一角。（取材自微博）

金馬影后惠英紅擔任中國演技競演綜藝節目「無限超越班」導師，首集就針對薛凱琪的演技作出點評，狠批像「陶瓷娃娃」。如今新的一集，惠英紅將與薛凱琪、佘詩曼、周潔瓊挑戰「宮心計」，在對台詞時，惠英紅和佘詩曼對薛凱琪的表演看法不同，過程竟火藥味十足。

「無限超越班」由成龍擔任召集人，爾冬陞、惠英紅、吳鎮宇、佘詩曼、許紹雄、鄧萃雯等擔任導師。在第3集，薛凱琪終於如願以償，挑戰「宮心計」中的「姚金鈴」一角。而在正式上戲前，薛凱琪與飾演「劉三好」的佘詩曼對戲，一旁的惠英紅即刻指出：「不夠烈！」她繼續表示：「金鈴她的性格，妳有想過嗎？妳現在就是公主，妳永遠都是公主，妳的那個味道沒有了。」

佘詩曼為薛凱琪的表演緩。（取材自微博）
佘詩曼為薛凱琪的表演緩。（取材自微博）

可能惠英紅太過嚴厲，讓佘詩曼忍不住說：「我覺得壓力給她有點大。」這讓惠英紅反駁：「妳真的是三好，妳佘詩曼你真三好，妳真三好啊。」一邊講一邊離席，佘詩曼也乾笑站起來說：「我先喝口水」，讓一旁的薛凱琪、周潔瓊有些尷尬，不知所措。

其實先前惠英紅就針對薛凱琪的演技做過指證，「現在妳給我的感覺是陶瓷娃娃，這樣會把妳封死，因為妳今年都40多，我覺得年齡只是一個號碼，妳抓得好是妳的優勢，抓不好它會綁死妳，所以我覺得妳要小心一點，這次絕對是一個最大的機會，如果這個機會妳抓不好，我真心告訴妳，妳已經差不多了。」對她頗為嚴厲。

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