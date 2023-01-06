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男子大鬧航班 淡定白帽女盯壓制全程…竟是女星張雨綺

娛樂新聞組／綜合報導
網友發現海南航空出現鬧事男子時，站在最前方的白帽女子是張雨綺。（取材自微博）
網友發現海南航空出現鬧事男子時，站在最前方的白帽女子是張雨綺。（取材自微博）

中國海南航空日前一架北京飛上海的航班上，一名男子突然站起來衝到客艙門衝撞並大喊「飛機快出事了，死神來了」，全機乘客嚇到起身戒備，幸好事後虛驚一場。結果有網友發現，事發影片中站在第一排、從頭到尾都沒離開的白帽女子，竟是女星張雨綺。

綜合媒體報導，日前晚間起飛的HU7603航班上，一名男子突然大喊「飛機快出事了，死神來了」，並跑到客艙門前衝撞。在網路上流傳的影片中，可見男子不停嘶吼，：「他們是地心人！開門啊！這是第6次循環！飛機要出事，真出事！趕緊給家裡面人打電話！跟馬航一樣！」旁邊的人幾乎都已經快速離開，只有一名白色毛帽的女子站在第一排直盯著該名男子。

網友發現海南航空出現鬧事男子時，站在最前方的白帽女子是張雨綺。（取材自微博）
網友發現海南航空出現鬧事男子時，站在最前方的白帽女子是張雨綺。（取材自微博）

目擊乘客說，男子大鬧了30多分鐘，被壓制後仍不斷甩腳、踢飛鞋子：「等到民警上機後，那個男生突然就變得全身無力的樣子。」

男子被制伏時，戴白帽的女子依然待在最前方探頭探腦，盯著鬧事男子不放。男子機上鬧事影片在網路傳開，網友慶幸班機乘客平安無事之餘，也好奇張雨綺有沒有受到驚嚇，「張雨綺在旁邊吃了好久的瓜」、「哪個節目能採訪一下她，好想聽聽她在驚險吃瓜第一線的心路歷程」。

根據警方通報，鬧事男子姓哈、25歲，發現他精神狀態存有異常，已送至醫療機構先行醫治。

北京

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