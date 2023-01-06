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楊冪跨年表演「巨胸彈跳」 觀眾視角影片臉紅：暈了

娛樂新聞組／綜合報導
楊冪日前登上湖南衛視跨年晚會。（取材自微博）
楊冪日前登上湖南衛視跨年晚會。（取材自微博）

戲劇女神楊冪走紅超過10年，一直維持在高流量的頂尖地位。日前楊冪出席跨年表演，身穿銀色亮片低胸短裙隨著音樂跳動起舞，豐滿的上圍呼之欲出「彈跳」，好身材讓觀眾看了臉紅心跳，留言：「這麼美只看臉了」、「都沒聽見她唱什麼」、「狀態好好，直接重回20歲。」

根據在場網友提供的截圖，只見即便在鏡頭濾鏡之外，楊冪的好身材依舊完美，微博網友紛紛留言：「胸大腰細腿長」、「要被晃暈了」，更有人直接送上「女菩薩」的封號，稱她擁有讓人滿血復活的超能力。此外，楊冪一登場即打破去年的收視率，而她去年戲約、廣告代言不斷，坐穩一線女星的寶座。

楊冪演唱時火辣身材若隱若現。（取材自微博）
楊冪演唱時火辣身材若隱若現。（取材自微博）

楊冪的人氣與知名度，也轉化成「帶貨力」，身上的穿搭單品總能吸引無數網友效仿，因此多年來深受時尚產業喜愛。中國雜誌「紅秀GRAZIA」日前發布1月號，楊冪以GUCCI Cosmogonie Resort 2023早春系列，搭配同品牌包款登上封面，短裙與膝上長靴的組合，讓她修長的鉛筆腿占據了畫面極大部分，相當搶鏡。

另一套亮片背心裙出自Alberta Ferretti同樣是2023年早春款，寶藍色將她的膚色襯托地更加白皙，封面照中她以翹二郎腿的坐姿入鏡，盡顯女王風範，正如同她一路走來的大女主態度，始終專注在自己的工作，不將失敗看作絆腳石，所有的難關都是成長的過程。

來源：八卦局长小C

楊冪 2023 八卦

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