為兒子移民美國？洛杉磯捕獲野生張藝謀

張藝謀全家福。(取材自微博)

近日有網友在社交平台上曬出，在美國洛杉磯 某購物中心巧遇張藝謀與妻子購物的照片，並誇讚張藝謀狀態十分年輕，消息一出立刻吸引不少人猜測兩人為何現身美國。

蓋飯娛樂報導，照片中可以看到，張藝謀身穿黑色羽絨外套，戴著鴨舌帽，已經72歲的他鬢邊有了歲月的痕跡，身形看起來比以往消瘦許多；張藝謀的妻子陳婷則站在身旁，身穿小香風外套，拿著衣服四處張望。42歲的她素顏亮相，皮膚白皙，幾乎沒有皺紋，保養得相當好，而夫妻兩人狀態看上去十分甜蜜，連網友都表示感受到了他們之間平淡的幸福。

大家都在猜測張藝到洛杉磯的原因，有網友表示張藝謀早在幾個月前就與妻子到美國了，為的就是陪孩子上學。

此前，陳婷曾在社交平台上發文透露，次子張壹丁在2022年時收到了包括耶魯大學 在內的七個大學錄取通知書。

雖然張壹丁最後選擇了哪個學校並沒有向外界透露，但從照片可以看出來，張藝謀夫妻就是為了陪孩子念書來美國，網友們也在猜測，張藝謀是否要移居美國。

當初，張藝謀與肖華離婚後，認識了年僅18歲的陳婷，兩人31歲的年齡差讓外界跌破眼鏡，但他們不僅生下兩子一女，還頻頻在網路上大秀恩愛。