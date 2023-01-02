「最美星二代」新年曬美照 沈月大秀乳溝、螞蟻腰

沈月遺傳了媽媽的好基因，被封為最美星二代。（取材自Instagram）

香港 性感女神邱淑貞已淡出演藝圈多年，不過大女兒沈月遺傳了媽媽的好基因，被封為最美星二代，沈月如今已經20歲，美貌完全不輸媽。2023 年第一天，她就在IG送上露「事業線」的性感美照，引起不少粉絲討論。

沈月在IG上傳5張在馬來西亞迪沙魯度假海濱拍攝的照片，她身穿白色U領剪裁短版露腰蕾絲上衣，以及蕾絲長裙，配著她的烏黑長髮，相當仙氣，讓人注意的是，這系列照片讓她的好身材畢露，除了豐滿的胸型還有螞蟻腰，讓不少粉絲在照片下留言狂讚。

沈月不只臉蛋，就連身材也遺傳媽媽的好基因，邱淑貞過去曾透露自己的身材管理法，除了堅持每日吃五色蔬果、運動外，最讓人吃驚的是，她因常喝珍珠奶茶的關係，而擁有豐滿上圍，但對此在當時有許多營養師表示，珍珠奶茶所含的蛋白質 其實不多，加上含糖量高，不建議經常飲用。

沈月曾表示有意投身娛樂圈，想出道做藝人，早前她在社交平台改名，當中傳出她已跟韓國經理人公司簽約，以藝名「Ayla」於當地出道，不過其後她否認有關消息，強調現時會兼顧學業及模特兒事業發展，預備當練習生出道。