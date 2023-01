陳奕迅宣布「Fear and Dreams」演唱會加開1月10、11日2場。(ESL Limited提供)

香港 歌手陳奕迅前晚陪著「Fear and Dreams」演唱會觀眾迎來2023 年,主辦單位驚喜宣布加開1月10、11日2場演唱會,而他自首場開始規劃不同的安可歌曲,也被粉絲發現是依序從出道至今的專輯挑選出歌曲,如今加開2場正好是27場,時逢他出道27年,讓1年精選1首的安可計畫更加圓滿。

演出時有前排觀眾獻花,陳奕迅不敢接受,表示接下來還有很多場次,必須遵守規定不能跟觀眾太近矩離接觸、收取禮物,他安可選了自己作曲的「床頭床尾」,考量全場觀眾不肯離開,再次登台獻唱「兄妹」、「歲月如歌」,讓粉絲相當滿足。