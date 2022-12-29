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黃安嘆「殯儀館火化排大隊」 北京網友揭疫情慘況

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馬可13天還在陽 徐嬌染疫大暴食

娛樂新聞組╱綜合報導
馬可分享新冠康復歷程，他透露自己第13天了還在陽。（取材自微博）
馬可分享新冠康復歷程，他透露自己第13天了還在陽。（取材自微博）

憑著「花千骨」一劇中飾演六界第一美男「殺阡陌」一角走紅的馬可，近日分享他新冠康復歷程，透露自己第13天了還在陽，自嘲自己是「一個13天的老陽」，還安慰大家「陽了別怕，保持好心態，多喝水多休息。」

新浪娛樂報導，馬可分享他們全家集體發燒，之後經歷低燒、高燒到咳嗽、失去味覺，直到第11天左右開始恢復嗅覺味覺，現在已無任何不適的症狀，但過了13天核酸還是陽。

另外，憑藉出演周星馳（星爺）的電影「長江七號」暴紅的女星徐嬌，最近也在微博分享自己感染新冠的症狀，自嘲感染的根本是「炫飯株」，開始暴飲暴食，直言「昨天吃了小餛飩、鰻魚飯、蔬菜沙拉、冰糖雪梨不辣的麵筋涼皮、乳酪。前腳吃完雪條，後腳就餓得睡不著，只能抓堅果吃，早上又是被餓醒。」超級能吃。

久居中國的台灣男星黃安前陣子才剛傳出確診，如今恢復得不錯，已悄悄回到北京舊家，他提到，「網上盛傳殯儀館火化都要排大隊，排隊的背後，是多少個心碎的家庭！」有網友則感慨，「（此指中國政府）放開的太倉促了」，還有北京當地民眾爆料，「眼看著所有地方擺滿了棺材……。」

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