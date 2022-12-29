「回來的女兒」熱播 演技派張子楓、梅婷同台飆戲

「回來的女兒」中，梅婷(左)對來路不明的張子楓抱持懷疑態度。（取材自微博）

由張子楓、王硯輝、梅婷、李乃文主演的電視劇「回來的女兒」日前開播，緊湊的劇情、環環相扣的線索，迅速引發廣泛熱議。

鳳凰娛樂報導，「回來的女兒」講述張子楓飾演的孤兒陳佑希，為了找尋從小一起長大卻莫名失蹤的好友小秀，陰錯陽差成為李家消失13年的女兒，而李家就是小秀失聯前當保母的雇主。機緣巧合下結識了小秀的男朋友程威，兩人一拍即合，合作對李家展開調查。

為了能夠更好的接近李家人，陳佑希搖身一變偽裝成李家失蹤多年的女兒李文文；突然回家的女兒讓李家人始料未及。王硯輝飾演的爸爸李承天，由於愛女心切，並未對陳佑希的身分有所懷疑；傻哥哥李文卓也因為一隻蝴蝶的出現，認定了陳佑希就是他的妹妹。

但是，梅婷飾演的媽媽廖穗芳卻始終保持懷疑態度，並展開了一系列有針對性的「反調查」。甚至在先導預告中，廖穗芳還曾歇斯底里的吼出「她不是你的女兒」，以此提醒丈夫李承天。

曾在「瑯琊榜之風起山林」飾演「荀皇后」的梅婷是出了名的演技派，過去與張國榮合作電影 「紅色戀人」奪下開羅影展 最佳女演員，她在「回來的女兒」中外表看似慈母，但張子楓一出現，她的眼神丕變，每個舉動都讓人無比窒息。

「回來的女兒」甫播出口碑爆棚，在愛奇藝開播24小時熱度已經突破7000，演員全員演技派被讚爆。張子楓曾以電影「你好，之華」入圍 第55屆金馬獎最佳女配角獎，這次的演技也備受好評。