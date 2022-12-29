我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃安嘆「殯儀館火化排大隊」 北京網友揭疫情慘況

中國BF.7再竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法

「回來的女兒」熱播 演技派張子楓、梅婷同台飆戲

娛樂新聞組╱綜合報導
「回來的女兒」中，梅婷(左)對來路不明的張子楓抱持懷疑態度。（取材自微博）
「回來的女兒」中，梅婷(左)對來路不明的張子楓抱持懷疑態度。（取材自微博）

由張子楓、王硯輝、梅婷、李乃文主演的電視劇「回來的女兒」日前開播，緊湊的劇情、環環相扣的線索，迅速引發廣泛熱議。

鳳凰娛樂報導，「回來的女兒」講述張子楓飾演的孤兒陳佑希，為了找尋從小一起長大卻莫名失蹤的好友小秀，陰錯陽差成為李家消失13年的女兒，而李家就是小秀失聯前當保母的雇主。機緣巧合下結識了小秀的男朋友程威，兩人一拍即合，合作對李家展開調查。

為了能夠更好的接近李家人，陳佑希搖身一變偽裝成李家失蹤多年的女兒李文文；突然回家的女兒讓李家人始料未及。王硯輝飾演的爸爸李承天，由於愛女心切，並未對陳佑希的身分有所懷疑；傻哥哥李文卓也因為一隻蝴蝶的出現，認定了陳佑希就是他的妹妹。

但是，梅婷飾演的媽媽廖穗芳卻始終保持懷疑態度，並展開了一系列有針對性的「反調查」。甚至在先導預告中，廖穗芳還曾歇斯底里的吼出「她不是你的女兒」，以此提醒丈夫李承天。

曾在「瑯琊榜之風起山林」飾演「荀皇后」的梅婷是出了名的演技派，過去與張國榮合作電影「紅色戀人」奪下開羅影展最佳女演員，她在「回來的女兒」中外表看似慈母，但張子楓一出現，她的眼神丕變，每個舉動都讓人無比窒息。

「回來的女兒」甫播出口碑爆棚，在愛奇藝開播24小時熱度已經突破7000，演員全員演技派被讚爆。張子楓曾以電影「你好，之華」入圍第55屆金馬獎最佳女配角獎，這次的演技也備受好評。

電影 入圍 影展

上一則

柳樂優彌勤健身 只因最想守護肌肉

下一則

葉歡當紅罹病 受洗、投身公益走出低谷

延伸閱讀

葉蘊儀回歸飆戲 導演感動喊「我童年的偶像」

葉蘊儀回歸飆戲 導演感動喊「我童年的偶像」
沉默是金

沉默是金
王鶴棣「浮圖緣」再披古裝演跩男神 為陳鈺琪改變

王鶴棣「浮圖緣」再披古裝演跩男神 為陳鈺琪改變
李氏總分所主席 李致俠蟬聯、李溢熙新任

李氏總分所主席 李致俠蟬聯、李溢熙新任

熱門新聞

葛曉潔闖蕩好萊塢10年。(取材自Instagram)

高凌風女兒闖好萊塢10年點頭嫁了 老公超狂身分曝光

2022-12-28 08:59
林志玲（前右一）、AKIRA（前左二）和楊祐寧（後右一）一家合影。圖／摘自元鍋臉書

林志玲偕夫AKIRA吃火鍋 老闆聊整夜竟不知她誰

2022-12-21 13:55
莎莉賽隆曾以「女魔頭」拿下奧斯卡影后。(取材自Instagram)

莎莉賽隆機場上空照 女兒路過竟喊「媽，妳好歹遮一下」

2022-12-21 00:12
宋仲基從新加坡回韓國時，在機場就有媒體拍到女友也同行。(影片截圖)

宋仲基大方認愛英國妹 女方正面照曝光

2022-12-25 20:56
60歲黛咪摩爾是最性感奶奶。圖／摘自IG

這樣60歲？黛咪摩爾升格當外婆 穿比基尼身材辣翻天

2022-12-21 16:21
梅根常直視鏡頭，顯示內心無所畏懼，也顯得態度誠懇。（路透資料照片）

根本沒在怕...梅根一個動作 肢體語言專家這樣分析

2022-12-26 14:24

超人氣

更多 >
高凌風女兒闖好萊塢10年點頭嫁了 老公超狂身分曝光

高凌風女兒闖好萊塢10年點頭嫁了 老公超狂身分曝光
谷歌也快撐不住？1.1萬人恐淪裁員目標 員工深感焦慮

谷歌也快撐不住？1.1萬人恐淪裁員目標 員工深感焦慮
華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕

華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕
中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令

中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令
中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統

中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統