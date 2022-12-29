黃安嘆「殯儀館火化排大隊」 北京網友揭疫情慘況

中國當地疫情嚴峻，讓黃安相當感慨。（取材自微博）

中國過去為了新冠肺炎疫情 實施嚴密防疫 ，近來疫情管控逐漸趨緩後，疫情卻在中國當地爆發。黃安近日談起當地中國疫情「網上盛傳殯儀館火化都要排大隊，排隊的背後，是多少個心碎的家庭！」有網友則感慨「（此指中國政府）放開的太倉促了」，還有北京 當地民眾爆料「眼看著所有地方擺滿了棺材，眼看著一車車不斷又拉來新的棺材，一整天站在棺材堆裡……。」

黃安前陣子才剛傳出確診，如今似乎恢復得不錯，近日已悄悄回到北京舊家，不過想起中國現今疫情嚴峻，他則發文寫道：「我沒高興，也沒難過，好像生命的河流就這樣流著，流到哪兒算哪兒，流成一道風景。」

此外，黃安更提及網上傳聞「網上盛傳殯儀館火化都要排大隊，排隊的背後，是多少個心碎的家庭！已經『乙類乙管』，新冠感染就這樣了，不必曬慘，無需膽寒，咱各自堅強，各自珍重，打不死你的就會使你強大。」