「正義迴廊」翻拍真實弒親案壓力大？監製翁子光：沒有

「正義迴廊」改編自香港真實命案，片中有大量法庭攻防戲。（圖：甲上提供）

港片「正義迴廊」改編自震驚香港 社會的「殺父弒母案」，因此被列為三級片，在香港上映後大受好評，拿下3800萬港幣（約488萬美元）票房，該片因為主角不知名，題材辛辣，遭爆在籌資階段曾有不具名的K先生慷慨資助100萬港幣，不少網友紛紛直指K先生為曾經與該片監製翁子光合作過的金馬影帝郭富城或是港星古天樂。翁子光坦言K先生並不是郭富城，「我其實一直都對郭富城非常不好意思，他真的不是投資 人」。

翁子光近日接受媒體訪問，坦言不願透露K先生的身分，但他表示，由於當時K先生假使要投資電影 ，必須牽扯到關於公司上的事情，最後只好由個人名義捐贈。翁子光坦言，「正義迴廊」的議題自己若是投資方也不會投資，加上演員都是素人，要找資金相對困難，如今也很感謝K先生的幫忙，因為如果透過公司，可能會需要很多程序，對他的公司也不好交代，而目前電影在票房上取得超乎預期的成功，翁子光坦言，自己到現在都還沒勇氣傳訊息給K先生。

「正義迴廊」監製翁子光（右）、導演何爵天接受媒體訪問，暢談拍攝花絮。（圖：甲上提供）

「正義迴廊」聚焦精采法庭戲，也有真實殺人、肢解片段，問到翻拍真實事件，壓力是否很大？翁子光表示完全不會，「越震驚社會，壓力越少，主要在香港拍戲，大家都知道壓力在哪裡（指中國官方）。」翁子光坦言電影沒報名金馬獎，直說：「能不能參加？演員誰能去、誰不能去？是我們處理不來的，外在因素比拍電影還難處理。」

其實翁子光早以「踏血尋梅」獲得第52屆金馬獎9項提名，他樂稱「台灣是我的福地」，還點名想合作劉冠廷、陳以文，喜歡楊德昌、侯孝賢導演的作品，更直呼：「『台灣黑道』題材特別有歷史感，我很喜歡。」