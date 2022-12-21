八車垃圾打造「智齒」場景 影帝：夠瘋才能演下去

「智齒」用八台貨車，載來了大量的垃圾。（圖：華映提供）

香港 金像獎影帝林家棟、李淳及新科影后劉雅瑟共同演出「智齒」，為了打造出看似香港又不像香港的末世之感，劇組甚至動用了八台貨車，載來了大量的垃圾，創造魔幻的場景；只是演員必須在又髒又臭的環境中演出，用垃圾打造電影 美學，對演員的忍耐力是一大考驗，讓林家棟都笑說要是瘋的演員才能同意演出。

「智齒」極度風格化的場景，電影的意象讓觀眾極為難忘，導演 鄭保瑞特別選擇在香港較舊的街區像是土瓜灣、觀塘等地方拍攝，尤其特別申請了即將要拆除的觀塘裕民坊進行拍攝，也因此在電影中留下了裕民坊最後的模樣。 「智齒」極度風格化的場景，電影的意象讓觀眾極為難忘。（圖：華映提供）

為了拍攝某一個髒亂場景，劇組更一口氣叫了八台車載來了滿滿的垃圾到現場，堆滿拍攝之處，更不停灑上水，讓林家棟大笑說：「本來不臭的，灑了半天的水，也都變臭了，還出現很多小蟲子。」

導演接著表示為了畫面的氣氛和風格，工作人員甚至把渠道都塞住，造成淹水的效果，讓林家棟回憶：「整整拍了10天，我的腳都是濕的。」還有一場林家棟把劉雅瑟扣在一台車上的戲，魔幻風格的場景也讓人印象深刻，劇組不但用垃圾打造場景，還硬是把幾台車都拖進小巷弄內，拍完後再把車子移出了，用盡心思打造完美畫面，另類以垃圾完成電影美學，讓電影獲得金馬獎最佳美術設計的肯定。 「智齒」極度風格化的場景，電影的意象讓觀眾極為難忘。（圖：華映提供）