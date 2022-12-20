大S、汪小菲贍養費官司開打 S媽否認搬家

具俊曄(右)與大S現仍處於新婚熱戀期。（取材自微博）

大S （徐熙媛）與南韓歌手具俊曄 再婚後，前夫汪小菲 拒絕依協議支付費用，大S以當初調解筆錄為據聲請強制執行獲准，法院核發扣押命令；汪小菲聲請停止強制執行，並對大S提債務人異議之訴；台北地方法院日昨首度開庭，採不公開審理，雙方皆委由律師出庭並避談案情。

汪小菲(圖)與大S的戰火已於法庭開打。（取材自微博）

大S以汪小菲未依照調解筆錄約定給付生活費，聲請強制執行汪小菲750萬元台幣（台幣，下同，約24.35萬美元）財產，但汪小菲認為沒有違反調解筆錄中的給付義務，依法提債務人異議之訴，並請求法院在訴訟確定之前，暫時停止執行他的財產。台北地院開庭認為汪小菲確實已經提債務人異議之訴，且強制執行程序尚未終結，汪小菲聲請停止執行符合法律規定，應予以准許，審酌大S因停止執行可能受到的損害，裁定汪小菲提供165萬元擔保金，才能停止執行。據了解，案件尚未審理終結，法官預計會再安排下次庭期。

而大S和汪小菲離婚滿一年後風波不斷，汪小菲曾在微博痛批大S與具俊曄再婚後，住在他買的豪宅、睡他買的床墊，大S索性把床墊歸還給汪小菲經營的S Hotel，並出示銀行單據，證明豪宅是由她貸款購買，但近日傳出大S與具俊曄疑似已搬出原先居住的「台北信義」豪宅，並搬到她婚前就購買的「國家藝術館」？

對於搬家傳言，S媽沒好氣地說：「熙媛沒搬家，根本空穴來風，我也覺得這新聞很神奇，熙媛要搬家，也要有房子啊，沒有房子她要搬到哪去啊？家裡那麼多人，我跟她大姊也都住了（指大S婚前住的國家藝術館），都住滿滿的。」

大S經紀人則表示「這些網民編的無聊故事，就不回應了。」而具俊曄在Instagram分享，為明年兔年設計的兔子主題的藝術作品，預計在南韓、法國展出，大S也幫老公轉發宣傳，懶理外界流言紛擾。