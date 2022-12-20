胡歌「 縣委大院」扮基層幹部 有韌勁兒接地氣

胡歌說，劇中梅曉歌身上「不輕言放棄」的那種韌勁兒特別打動他。（取材自微博）

正在央視播出的「縣委大院」圍繞一個普通縣城領導班子中的幹部作風改革，呈現了生動豐富的基層幹部群像。胡歌 在劇中飾演縣委書記梅曉歌，他表示，參演「縣委大院」最打動自己的一點，就在於重新認識了一群「平時就在我們身邊，一直在默默無私奉獻的人群」。

闊別熒屏許久，此次攜「縣委大院」重回觀眾視野，胡歌說，和過去拍的「瑯琊榜」、「偽裝者」、「獵場」相比，「縣委大院」中的梅曉歌更接地氣，「梅曉歌肩負光明縣的改造和發展，他很執著，為群眾負責。」胡歌把梅曉歌身上的品質概括為「傻、簡單，有韌勁兒」。

梅曉歌身上「不輕言放棄」的那種韌勁兒特別打動胡歌，「梅曉歌最大的愛好是長跑，幾乎每天早上都會堅持晨跑，他在工作中也是如此，無論遇到多大的困難和壓力，都不會輕言放棄。」胡歌坦言，要說自己和梅曉歌有幾分相似的地方，就是「勤能補拙」。

「縣委大院」這部群像劇讓觀眾看到基層幹部工作的瑣碎、複雜、艱難，有網友開玩笑稱他們為「縣委難團」。在胡歌看來，「縣委大院」展現了一幅特別生動又全面的畫卷，不僅可以看到「縣委大院」裡的人和故事，也能看到大院外千家萬戶的平凡生活。

劇中，胡歌印象最深的一句台詞就是梅曉歌最常說的一句話：「同志 們，我們要將心比心。」這部戲讓胡歌對基層幹部這群可愛的人有了新的認識，「他們承受了比常人想像大得多的壓力，也肩負著非常重的責任，要犧牲大量個人生活和時間。我對這一群可愛的人充滿了敬意。」

談到參演「縣委大院」的感受，胡歌表示自己既期待又忐忑。忐忑是因為他對梅曉歌所代表的基層幹部比較陌生，一開始沒有足夠的信心可以演好這個角色。而「縣委大院」導演 孔笙和編劇王小槍花了大半年時間下鄉采風，幫助胡歌能夠快速地進入角色。

在梅曉歌的人物塑造上，胡歌想避免一個高大全的形象，他適當給梅曉歌加入了一些無力感，有時會在形體處理上有一些疲憊感，盡量讓大家看到一個身上擔子千斤重，但仍然「鮮活」且「真實」的梅曉歌。按照胡歌對表演的理解，當演員和角色在思想上統一的時候，就可以做到「去表演化」。