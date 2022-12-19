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沒幫他慶生？何超蓮傳分手竇驍 派對照惹遐思

娛樂新聞組／綜合報導
何超蓮（右）與竇驍一向愛得甜蜜，近日卻傳出分手消息。（取材自微博）
何超蓮（右）與竇驍一向愛得甜蜜，近日卻傳出分手消息。（取材自微博）

已故澳門賭王何鴻燊三房千金何超蓮與男友竇驍，自拍拖以來一直愛得甜蜜，經常高調曬愛公開放閃，是公認的一對。兩人不但早已展開半同居生活，還一度盛傳已婚，然而最近卻突然傳出兩人疑似已分手。

香港01報導，近日有網民指超蓮已很久沒有於抖音拍片與男友曬恩愛，社交網上亦沒有再曬出兩人的同框照，就連本月15日竇驍34歲生日，身為女友的超蓮都沒有留言為他送上生日祝福，與昔日作風截然不同，懷疑他們經已分手。

其實這已不是兩人首次傳出情變，去年中就有網民拍到何超蓮跟在竇驍身後，竇驍疑似發何超蓮脾氣，即使何超蓮輕拍他的手臂也直接無視，毫不理睬何超蓮。不過之後何超蓮有於社交網曬兩人合照和短片，粉碎了分手傳聞。

ETtoday報導，何超蓮是已故澳門賭王何鴻燊的女兒，外型甜美又有「最美千金」封號，2019年認愛男演員竇驍，小倆口不時隔空互動，也曾一起拍過實境節目，戀情備受關注。

5月何超蓮生日時，竇驍高調放閃，甜喊她是「磨人的小妖精」，不過本月15日換竇驍生日，何超蓮卻沒有公開替竇驍慶祝。

但也有網友指出，何超蓮當天曾在小紅書PO出一系列參加派對的美照，背景布滿金色裝飾、氣球道具等等，並準備了整桌美食，推測可能就是竇驍的慶生派對，網友紛紛留言「想看壽星」、「想看豆豆，生日了還不能見到嗎」、「這是給豆豆過生日嗎」。面對分手傳聞，雙方尚未有回應。

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