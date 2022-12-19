我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

更新／夏威夷航班遇恐怖亂流 乘客「彈起撞天花板」釀36傷

無證客入境美 寒冬露宿街頭…有人被親友拒 有人沒錢開庭

趙櫻子自比「迪冪孟扎」四女神 吳鎮宇酸：四不像

記者陳慧貞／綜合報導
趙櫻子上節目，言論卻引來網友熱議。（取材自微博）
趙櫻子上節目，言論卻引來網友熱議。（取材自微博）

女星趙櫻子外型具古典美，曾演過古裝劇「長安諾」、「倚天屠龍記」等作品，也曾參加「乘風破浪的姐姐」第三季話題不斷，她近日參加節目，更在眾多大咖前輩面前自比迪麗熱巴楊冪、孟子義、古力娜扎四女神，連港星吳鎮宇、導演爾冬陞都忍不住吐槽：「你不覺得是四不像的貶義嗎」、「是損你的吧」，現場一陣尬爆。

趙櫻子參加演戲類綜藝「無限超越班」，以學員身分向吳鎮宇、爾冬陞、惠英紅等導師做自我介紹，開口便自稱是「『迪冪孟扎』趙櫻子」，並解釋是網友給自己的綽號，自認外貌足以和迪麗熱巴、楊冪、孟子義、古力娜扎媲美，還不忘稱讚四女神是娛樂圈的「顏值天花板」。

不過，趙櫻子此番自我感覺良好的言論，眼前幾位大咖前輩並不買帳，她話一說完，台前一陣靜默，吳鎮宇忍不住反問：「妳不覺得是個四不像的貶義嗎？」爾冬陞也酸：「是損妳的吧？」惠英紅接力狠嗆：「不覺得是在借別人的光嗎？」

趙櫻子過去曾在紅毯暈倒，節目中她拿當時的暈倒照製作成簡報圖，表示要當一個「從哪裡跌倒，就從哪裡爬起來的人」，更解釋因之前在寒冬中連續拍攝40小時，加上當天穿著細肩帶禮服，導致體力不支才會暈倒，但她此番費盡心思，卻讓所有導師都面露疑惑，就在她強調「真的摔倒」，吳鎮宇再補一槍：「為什麼摔得那麼假呢？」

這段畫面播出後，引來網友狠酸趙櫻子蹭熱度、搞負面炒聲量，對此，她在微博回應，「看到又被大家罵了，有些沮喪，有些懷疑自己。在這個時刻，我會告訴自己，要有一顆強大的心臟，心裡默念我自己就是最棒的」。

迪麗熱巴 楊冪 導演

上一則

劉在錫奪SBS最高榮譽 主辦方營造池錫辰奪獎 被批捉弄人

下一則

劉愷威、李曉峰IG放閃 貼文藏戀愛氣息

延伸閱讀

女星自比「迪冪孟扎」4女神 吳鎮宇爾冬升吐槽四不像

女星自比「迪冪孟扎」4女神 吳鎮宇爾冬升吐槽四不像
秦嵐假戲真做 祕戀楊冪前緋聞男友？

秦嵐假戲真做 祕戀楊冪前緋聞男友？
楊冪透露離婚原因？公開感情觀：不同頻就分開

楊冪透露離婚原因？公開感情觀：不同頻就分開
楊冪、許凱吸粉失靈？新劇僅5.8分 網友抱不平

楊冪、許凱吸粉失靈？新劇僅5.8分 網友抱不平

熱門新聞

英國王子哈利。美聯社

哈利自曝「第一次」獻給她 美魔女矢口否認

2022-12-17 09:21
艾倫狄珍妮與史蒂芬是多年戰友。（取材自Instagram）

「艾倫秀」DJ驚傳輕生離世 離家前曾有怪異舉動

2022-12-14 21:03
山姆（右）對妻子布蘭妮的一切作為表示支持。(取材自Instagram)

布蘭妮成天發裸照 老公說出真心話 含淚力挺？

2022-12-17 08:59
劉畊宏（左）向卡達車主道歉。圖／摘自微博

劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠

2022-12-18 11:08
白嘉莉返台住飯店700多天，沒考慮過置產。（取材自臉書）

白嘉莉年花350萬台幣住飯店不買房 她點出關鍵讚聰明

2022-12-13 23:22
伊能靜（右）、秦昊姊弟婚相差10歲感情好。(取材自微博)

與庾澄慶離婚原因上熱搜 伊能靜：請大家喝孟婆湯吧

2022-12-10 18:54

超人氣

更多 >
梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠

梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠
榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章

榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章
「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說

「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說
1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費

1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費
劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠

劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠