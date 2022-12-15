張棟樑勾回憶殺翻紅突曝喜訊 41歲凍齡驚靠「吃香蕉」

張棟樑迎接出道20周年，加盟新東家明年出新輯。(圖：HEADLINE音樂提供)

王心凌 憑綜藝節目「乘風破浪」翻紅，也帶動了過去與她一起主演偶像劇「微笑PASTA」的大馬歌手張棟樑，他近期受邀擔任湖南衛視音樂節目「時光音樂會2」飛行嘉賓，以經典歌曲「當你孤單時你會想起誰」勾起回憶殺，節目播出後空降微博熱搜亞軍，討論熱度僅次於足球世界盃賽事，今年恰逢他出道20周年，加盟新東家HEADLINE音樂的他，預告已在錄製新專輯，預計明年推出新作品，向粉絲喊話：「請大家再等我一下！」

他在「時光音樂會2」全新演繹2022版「當你孤單你會想起誰」，讓全場來賓包括梁詠琪、鄧紫棋 、阿杜等人都不禁跟著熟悉的旋律哼唱，聽到胡夏自曝念書曾為了追女生而拚了命想讓對方聽這首歌，張棟樑無預警自曝年少追愛情事竟與梁詠琪有關，張棟樑笑說：「因為當時我喜歡的女生喜歡妳（梁詠琪）的歌，所以我每天都親手寫妳的歌詞給那個女生！」梁詠琪追問：「後來有追到嗎？」張棟樑大笑：「有追到一下下！」他在今天播出的「時光音樂會2」將再重新演繹經典金曲「北極星眼淚」。

張棟樑前陣子受邀參與浪姐3團綜「星星的約定」，與王心凌合體重現CP經典登熱搜，提及許久不見的王心凌，張棟樑難掩開心地說：「她（王心凌）給第一次拍攝真人秀的我很多鼓勵，雖然拍攝過程很輕鬆，但因為整個步調很快，加上麥克風、攝影機得24小時都帶在身邊，一開始有點不習慣，是心凌在旁給我建議跟信心，讓我很享受這次的拍攝，還因此交了許多新朋友，真的很開心。」