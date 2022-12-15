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世足賽／冠軍賽生變？梅西缺席訓練 爆「左大腿不適」

李連杰患病後現身祝賀楊紫瓊 曝近況竟成鮪魚肚大叔

記者陳建嘉／即時報導
李連杰曬出與楊紫瓊合影，身材明顯發福。(取材自jetli Instagram)
李連杰曬出與楊紫瓊合影，身材明顯發福。(取材自jetli Instagram)

59歲李連杰近年多次傳出健康狀況不佳，更曾受甲狀腺機能亢進所擾，需服藥控制病情，也多次被拍到滿頭白髮照，再加上他最近潛心求佛，僅出席公益活動，多次傳出不實謠言，但他透過頻頻發文破除外界不實傳言，最近他祝賀老友楊紫瓊電影翻紅，更成為「時代」雜誌指標人物，李連杰便發文恭喜對方，但在其中一張兩人合影中，可見楊紫瓊戴著圓帽，至於李連杰明顯露出鮪魚肚，身材發福。

李連杰發文祝賀楊紫瓊，並寫下「這幾年我真的很享受跟她合作，而且被她的熱情、勤奮的精神所啟發、鼓舞，非常開心繼續看到她發光發熱」，並曬出私下和楊紫瓊合影，網友興奮回應：「兩個人都是傳奇」、「您們都是我的童年回憶」、「她真的很不可思議」、「兩位都是華人界的功夫巨星」。

李連杰近年淡出演藝圈，參與演出的「神鬼傳奇3」就與楊紫瓊合作，私下兩家人也常聚會，這次秀出兩人合照，值得注意的是最後一張大合照，楊紫瓊仍然優雅，充滿女明星氣質，對比站在旁邊的59歲李連杰相差甚遠，他戴著墨鏡、帽子，全身穿著一身黑，仍無法遮掩發福的肚子，讓人相當意外。

李連杰與楊紫瓊是多年好友。(取材自jetli Instagram)
李連杰與楊紫瓊是多年好友。(取材自jetli Instagram)

李連杰 楊紫瓊 電影

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