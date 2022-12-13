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秦嵐假戲真做 祕戀楊冪前緋聞男友？

娛樂新聞組╱綜合報導
秦嵐被爆新戀情，對象是小10歲的魏大勛。(取材自微博)
秦嵐被爆新戀情，對象是小10歲的魏大勛。(取材自微博)

43歲女星秦嵐以「延禧攻略」的富察皇后一角翻紅，過去曾與男星黃曉明有過一段情的她，已單身多年，近日卻傳出新戀情，對象不僅小她10歲，還曾是楊冪的前緋聞男友，在網路上掀起熱議。

綜合媒體報導，八卦狗仔爆料，秦嵐與魏大勛合作電視劇「關於唐醫生的一切」擦出愛火，被人目擊在三亞約會，似乎已經在一起一段時間，狗仔甚至透露兩人還有其他親密的影片尚未曝光，引起網友關注。

爆料者透露，魏大勛是姐弟戀專門戶，歷任女友包括的M姓女演員，第二位是Y姓女星，第三位是Q姓女星。據悉，Y姓女星即是楊冪。

秦嵐過去和黃曉明有一段戀情，也是男方少數公開認愛的女友，然而這段感情僅維持3年告終；她接著和導演陸川交往，維持5年分開，原因是男方想結婚，她則是還沒準備好。

報導指出，魏大勛現年33歲，曾和楊冪爆出戀情，但是雙方一直沒有對外承認。最近他和秦嵐合作「關於唐醫生的一切」，戲裡扮演暖男麻醉醫師，陪伴女主角度過難關。面對狗仔爆料，雙方並未做出回應。

在魏大勛與秦嵐被曝戀情後，魏大勛前女友馬蘇也受到波即，與魏大勛一起衝上熱搜榜，不過馬蘇與魏大勛傳緋聞已是多年前的事，當時有媒體拍到兩人一起同框，甚至還傳出秘密「領證結婚」。

馬蘇旋即回應，表示緋聞「假得連我自己都不信，小女子仍待字閨中」。

馬蘇曾因李姓女演員「做頭髮」事件而導致事業滑坡，而李姓女演員和她及秦嵐都是圈中公開的閨密，如今再被牽連其中，對馬蘇而言不是啥好事。

秦嵐被爆新戀情，對象是小10歲的魏大勛。(取材自微博)
秦嵐被爆新戀情，對象是小10歲的魏大勛。(取材自微博)

楊冪 緋聞 黃曉明

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