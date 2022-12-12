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奚夢瑤陪四太梁安琪巡酒店 傳接班賭王家族事業

娛樂新聞組／綜合報導
奚夢瑤被指有望接班賭王產業。（取材自微博）
奚夢瑤被指有望接班賭王產業。（取材自微博）

已故「澳門賭王」何鴻燊的四房太太梁安琪，日前被發現與兒媳奚夢瑤一起去賭王旗下的酒店視察，據傳梁安琪有意讓奚夢瑤接班賭王產業。據悉，奚夢瑤嫁給何猷君3年多來，為何家添了兩孫，其中之一的兒子是何鴻燊的第一個孫子，意義大不同。

香港01報導，超模奚夢瑤與何猷君結婚後相繼誕下一子一女，並減少出席公開活動，專心過少奶奶生活。不過，日前有網友在澳門一間酒店偶遇奚夢瑤和四太梁安琪，四太更大方合照，網友讚她非常親切：「到了大堂附近遇到了梁安琪女士，雖然平時只是見過照片，但還是一眼就認出本人來啦！人很Nice！後面又看到奚夢瑤也下來了，雖然戴著口罩，但她真的又瘦又白。只不過我抓拍得不太完美。」

何鴻燊的四房太太梁安琪，日前被發現帶著兒媳奚夢瑤視察酒店。（取材自微博）
何鴻燊的四房太太梁安琪，日前被發現帶著兒媳奚夢瑤視察酒店。（取材自微博）

根據照片，當天四太和奚夢瑤現身的酒店是位於澳門上葡京的「THE KARL LAGERFELD」，由已故時裝界大師卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）親自操刀室內設計，屬於賭王何鴻燊家族旗下酒店。因此不少網友猜測，四太此行是親自帶奚夢瑤視察酒店，並計畫讓她逐步接手酒店的管理，看來奚夢瑤在何家地位已經坐穩。

奚夢瑤賭王家族生下長孫，何鴻燊更為孫子取名「何廣燊」，可見對長孫的重視。嫁入豪門的奚夢瑤不時在社交平台大曬貴婦生活，成功在何家站穩腳步的她上個月更帶父母出席畫廊開幕禮，可見越來越受重視。

相較之下，同樣嫁入豪門的郭碧婷，日子卻不比奚夢瑤。郭碧婷也為向家生了兩個孩子，只不過第一胎是女兒，第二胎才是兒子，本以為可以過好日子了，沒想到卻傳出向佐疑似出軌的消息。

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