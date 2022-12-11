戲說從頭／「縣委大院」戲骨多 胡歌演出煙火氣

由胡歌主演的「縣委大院」，受很多粉絲關注。（取材自微博）

中國男星胡歌 主演的電視劇「縣委大院」近日開播，該劇是中國廣電總局重點電視劇，除了胡歌擔任男主角，還有吳越、張新成、黃磊、劉濤 、劉昊然等一線實力派演員齊聚，受到極大關注。

新民晚報報導，胡歌在劇中飾演「光明縣」縣長梅曉歌，帶領底下幹部積極建設農村，面對急需修復和發展的光明縣，盡力團結小城中基層幹部、群眾，後來更當選縣委書記，負責解決當地幾十萬人民大小問題。

胡歌和「琅琊榜」製作公司「正午陽光」再度合作，該劇也延續了製作公司堅持以「小切口反映大主題」、「小人物折射大時代」的風格。「縣委大院」虛構了光明縣這一地點，講述了小城中基層幹部的職場故事和群眾的日常生活，劇中濃郁的煙火氣，讓一個個人物變得骨肉可感。

製片人侯鴻亮表示，光明縣的一枝一葉、世情百態，源自編劇王小槍和聯合導演 毛珺琳在江西和湖南等地為期四個半月的掛職採訪，但它又不特指中國版圖上的某一地，而是高度濃縮了全國千餘個縣的影子。

據報導，胡歌對「縣委大院」的劇名有自己的解讀，他認為，「大院之內有基層工作者的喜怒哀樂，大院外有千家萬戶的點滴生活」，他說該劇展現基層幹部群眾的風采，「他們都是一群可愛的人。」

胡歌更表示，這部新劇不是什麼「大男主劇」，而是真正的群像戲。