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戲說從頭／「縣委大院」戲骨多 胡歌演出煙火氣

娛樂新聞組／綜合報導
由胡歌主演的「縣委大院」，受很多粉絲關注。（取材自微博）
由胡歌主演的「縣委大院」，受很多粉絲關注。（取材自微博）

中國男星胡歌主演的電視劇「縣委大院」近日開播，該劇是中國廣電總局重點電視劇，除了胡歌擔任男主角，還有吳越、張新成、黃磊、劉濤、劉昊然等一線實力派演員齊聚，受到極大關注。

新民晚報報導，胡歌在劇中飾演「光明縣」縣長梅曉歌，帶領底下幹部積極建設農村，面對急需修復和發展的光明縣，盡力團結小城中基層幹部、群眾，後來更當選縣委書記，負責解決當地幾十萬人民大小問題。

胡歌和「琅琊榜」製作公司「正午陽光」再度合作，該劇也延續了製作公司堅持以「小切口反映大主題」、「小人物折射大時代」的風格。「縣委大院」虛構了光明縣這一地點，講述了小城中基層幹部的職場故事和群眾的日常生活，劇中濃郁的煙火氣，讓一個個人物變得骨肉可感。

製片人侯鴻亮表示，光明縣的一枝一葉、世情百態，源自編劇王小槍和聯合導演毛珺琳在江西和湖南等地為期四個半月的掛職採訪，但它又不特指中國版圖上的某一地，而是高度濃縮了全國千餘個縣的影子。

據報導，胡歌對「縣委大院」的劇名有自己的解讀，他認為，「大院之內有基層工作者的喜怒哀樂，大院外有千家萬戶的點滴生活」，他說該劇展現基層幹部群眾的風采，「他們都是一群可愛的人。」

胡歌更表示，這部新劇不是什麼「大男主劇」，而是真正的群像戲。

胡歌 導演 劉濤

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