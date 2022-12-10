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伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」

記者楊起鳳／即時報導
2年多沒回台灣，伊能靜久違露面有問必答。(記者王聰賢／攝影)
2年多沒回台灣，伊能靜久違露面有問必答。(記者王聰賢／攝影)

2年多沒返台的伊能靜為了兒子庾恩利的NFT項目，10日出席OneOffs NFT國際藝術博覽會，她提到兒子目前在布拉格拍片，只好代子出征。她和中國男星秦昊再婚，經常在社群網站高調放閃，日前卻因為一支流淚影片，傳出婚變消息，她受訪時澄清：「那天我也在現場，她先生跟我們是非常好的朋友，他（秦昊）現在真的是頂流了！一舉一動受到矚目。」

中國狗仔日前爆料秦昊密會一女一同用餐，兩人還握手，後來伊能靜又發出眼眶含淚的特效影片，讓兩人婚變消失不脛而走。問到婚變一事伊能靜大笑：「那女生我也認識，我自己也在場，我和老公秦昊很好」。她打趣說：「他（秦昊）現在真的是頂流了！一舉一動受到矚目，老公連握個手都可以上熱搜，我終於等到這一天了！」

伊能靜談到老公滿是甜蜜，大讚老公對於育兒親力親為，近期她出國陪伴兒一走就是一個多月，女兒米粒特別愛爸爸，就由老公一打一帶女兒米粒。伊能靜也公開表達對秦昊的感謝，「我們有事都會分享的，都到這年紀了，就是坦然面對人生、笑看人生，我們就是普通夫妻，聊孩子，就是柴米油鹽醬醋茶，我看很淡，我老公的愛放在心裡，這8年來對我很包容，我們也有米粒，我們都都允許對方做自己」。

伊能靜坦言以後發文或是發影片會謹慎，「太開放生活裡的樣子大家會討論，很多東西留下痕跡，這會讓觀眾失去很多想像，我和老公有默契在媒體上會比較低調，我自己都很少寫我自己，之前上一個節目就上熱搜，我就是熱搜體質，感謝大家關心我」。

2年多沒回台灣，伊能靜久違露面有問必答。(記者王聰賢／攝影)
2年多沒回台灣，伊能靜久違露面有問必答。(記者王聰賢／攝影)

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