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京城四少全出事… 破產、坐牢、離婚 輪到汪小菲挨告

娛樂新聞組／綜合報導
汪雨（右）曾和趙薇傳出緋聞。（取材自微博）
汪雨（右）曾和趙薇傳出緋聞。（取材自微博）

台灣女星大S（徐熙媛）與富商前夫汪小菲的贍養費糾紛話題延燒，最新進展到大S曝光汪小菲在生日跟自己借錢，讓外界質疑汪的餐飲事業是否出現瓶頸。事實上，汪小菲過去名列「京城四少」，如今四少紛紛「殞落」，接連傳出破產、坐牢、離婚，令網友唏噓。

王珂是「京城四少」之首，父親王恩來當時擔任煙台日江電器董事長。王珂曾有一次婚姻，離婚後與多名女星周旋，直到2008年與女星劉濤相識20天就決定結婚，大婚時更以勞斯萊斯、賓利、保時捷、法拉利、藍寶基尼組成的超豪華車隊。但婚後不久王珂公司便宣布破產，劉濤也隨即復出，賺錢為夫還債。不過，兩人近年頻被傳婚變，今年5月更有博主爆料兩人已離婚，但劉濤工作室緊急發聲明闢謠。

王珂破產後，劉濤第一時間復出演藝圈。（取材自微博）
王珂破產後，劉濤第一時間復出演藝圈。（取材自微博）

汪雨是前中國海協會會長汪道涵的三子，他情史豐富，陸媒曾以「棄張敏、扇趙薇、甩黃奕、傷陳紫函」盤點。2004年，汪雨、趙薇同遊香港的照片曝光，趙薇隨後證實戀情；但隔年汪雨與黃奕牽手的照片外洩，引發話題。縱橫情場的汪雨最後情牽「情深深雨濛濛」的李鈺，但李鈺2009年因淋巴癌去世，當時兩人已論及婚嫁，汪雨在喪禮上更捧著白玫瑰落淚。

王爍的父親是北京著名地產商王志才，繼母是「還珠格格II」的「晴兒」王豔，舅舅是前北京市委書記劉淇；家族豪宅坐落在紫禁城腳下，可見其財力背景。王爍的情史豐富，交往過的女星包括牛萌萌、范冰冰、李小璐及周迅等人。不過王爍個性火爆，2010年與王珂開車發生爭執，將對方名車撞至起火，更持槍威脅，最終因非法持有槍械，被判入獄。另外，當房祖名、柯震東爆發呼麻醜聞時，網傳王爍也涉案。

「京城四少」目前最活躍的是汪小菲，身為前「俏江南」集團老闆張蘭的獨子，汪小菲曾與女星張雨綺相戀，緋聞女友還包括章子怡、安以軒。他與大S見面4次便決定結婚，在2010年舉辦世紀婚禮，婚後也屢次上夫妻真人秀，展現恩愛的一面，卻在2021年11月22日官宣離婚，近期因不想履行離婚協議，積欠生活費，遭大S向法院聲請強制執行。

除了婚姻破裂，近年汪小菲的事業也遇瓶頸，「俏江南」早已易主，在台北開幕的「S Hotel」業績平平；2021年他創辦另一個餐飲業品牌「麻六記」，話題度卻不及老闆的花邊新聞。

汪小菲 大S 劉濤

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