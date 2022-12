周董(左)曬出與郎朗相聚合照。(取材自Instagram)

鋼琴家郎朗時隔7年將在台北國家音樂廳舉行音樂會,他在周杰倫 (周董)的歌曲「最偉大的作品」MV有一段精采鬥琴,近日久違訪台也不忘抽空相聚,作客周董「和平大苑」豪宅,更在現場演奏鋼琴,讓周董兒女零距離享受專屬演出。

周董在Instagram曬出與郎朗合照,兩人在露台共飲,另一張照片是郎朗和周董兒子Romeo在鋼琴旁對話,周董寫道:「兄弟,謝謝你演奏給Romeo & Hathaway這麼多首曲子,下次該我表演魔術給你兒子了。」郎朗也來留言:「Thank you for such a beautiful time bro。」

郎朗(左)為周董一家彈奏多首曲子。(取材自Instagram)

網友見狀,留言感嘆:「兩位鋼琴大師的見面會」、「可以表演四手聯彈」、「現在就想看魔術啦」、「我也很期待哥的魔術。」由於周董發文時間在凌晨,還有人笑問:「醒著是為了看世足嗎?」