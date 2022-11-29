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被瘋傳秘戀吳磊 向涵之否認交往罵網友：有病

娛樂新聞組／綜合報導
吳磊拍攝「啟航：當風起時」後，和向涵之傳出緋聞。（取材自微博）
吳磊拍攝「啟航：當風起時」後，和向涵之傳出緋聞。（取材自微博）

曾在電視劇「小敏家」飾演黃磊女兒的女星向涵之，8月時被爆和人氣男星吳磊秘戀，消息傳得沸沸揚揚。但她日前開啟直播，正式澄清事實，並且還怒斥造謠者「有病」。

貓眼娛樂報導，向涵之日前與好友連線直播，被問到與吳磊「頭像風波」時澄清：「沒跟吳磊在一起，你們（網友）真的是純有病。」她同時也否認和周翊然是情侶關係，說道：「周翊然是我兒子，我真無語了。」

向涵之開直播澄清和吳磊戀情傳聞，並駁斥造謠者。（取材自微博）
向涵之開直播澄清和吳磊戀情傳聞，並駁斥造謠者。（取材自微博）

向涵之與吳磊合作「啟航：當風起時」後傳出緋聞，網友發現吳磊手機中的社交軟件頭像與向涵的有相同之處，隨後又有網友指出向涵之偷偷換頭像。向涵之雖出面澄清自己並未換過頭像，但仍未回應戀情質疑，越演越烈。

另據搜狐娛樂報導，向涵之日前還在社交平台發備忘錄，認為演員可以戀愛，粉絲不應該干涉演員的生活。她發文表示，想隨心所欲做自己想做的事，戀愛後希望正大光明公開：「我想跟你手拉手走在馬路上，這是我最大的願望了。」有網友問她是不是戀愛了，她卻回：「滾。」

對此網友持負面態度，留言表示：「你們這些錦衣玉食的大明星能不能少點無病呻吟？」還有人認為她一面否認緋聞，卻同時發出意味深長的貼文，疑似蹭熱度。

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