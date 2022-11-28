王嘉爾個唱辣過頭？裸身衝下台任粉絲摸透透

王嘉爾泰國演唱會裸上身走下舞台，讓粉絲們摸透透。（取材自微博）

香港流行樂男歌手王嘉爾近日在泰國 舉辦演唱會，在演唱會上大送福利 ，除了邀請台下女粉絲上台，還裸上身走下舞台，讓女粉絲們在他身上摸透透，有網友酸「牛郎都沒他這麼會」。

王嘉爾近年回到華語娛樂圈發展，吸粉不少。（取材自微博）

王嘉爾這周末在泰國曼谷一連三天開唱，大批粉絲早已買好票到場支持，而他也為了答謝粉絲，裸著上身露出結實的胸肌，還有六塊分明的腹肌，走下舞台來到搖滾區與粉絲近距離接觸，女粉絲們興奮的個個伸長手摸偶像，就這樣王嘉爾全身都讓粉絲們摸個夠。

王嘉爾在演唱會使出各種撩粉絲的技巧，網友看了直呼「日本牛郎都沒他這麼會」、「男模都沒他會的多」、「去國外發展的都得這樣嘛！好色情！我見識短接受不了」、「國外追星體驗真的好」。

而王嘉爾的粉絲福利還不只於此，他在一對一粉絲互動環節中，挑中一名幸運粉絲上台，穿著黑色鏤空上衣的他，精壯的肌肉 若隱若現，讓身邊的女粉絲笑到眼睛瞇起來，見此，王嘉爾先是勾住女粉的手，再帶對方轉圈跳舞，接著示意粉絲當場來個公主抱，讓女粉絲的臉直接脹紅，據傳，這名女粉絲結束演唱會後一個星期都不肯洗手，就怕洗掉王嘉爾身上的味道。

王嘉爾於2014年在南韓出道，隸屬JYP娛樂旗下男團GOT7成員，近年回到華語娛樂圈發展，受到粉絲喜愛。他除了音樂、舞蹈才華受到矚目，更成為各大時尚品牌熱愛的合作對象，屢屢創造話題。