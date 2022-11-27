疑汪小菲私密對話 女曝「剛打了一個」

疑似汪小菲（左）和張穎穎（右）對話外流登上熱搜。(取材自微博)

汪小菲 和大S 離婚滿1周年，因500萬台幣（約16萬美元）生活費兩人矛盾再度浮上檯面，網路流出一對疑似汪小菲和張穎穎的電話對話錄音，電話中男聲發怒爆粗口說「我他媽的惹誰了我」，又罵女生「滾，妳給我好好說話」，接著態度又和緩下來「那有了就生唄，怎麼了」，此時對方回了一句「生屁生，我剛打了一個」，汪小菲給建議「最好的方法就是，對妳沒有任何傷害，而且妳只要一停馬上」，但女生的回答似乎又觸怒汪小菲，汪小菲再罵「你他媽B，妳碰哪呢，我聽不明白了寶貝，操你媽小豬，幹嘛小豬，長期避孕不是短期。」兩人似乎是在討論避孕。

這段不到2分鐘的錄音曝光後引發網友熱議，有人認為這根本不是汪小菲的錄音，懷疑是有心人故意造假黑汪小菲，也有網友表示細思極恐：「汪小菲家裡被監控了？能搞到如此私密的真錄音是犯法的」，不少人紛紛當起柯南，推測如果錄音檔是真的，到底幕後黑手是誰，有人認為是張穎穎，也有人猜是大S，還有人打趣說張穎穎搞不好是大S派去的臥底，而目前汪小菲本人對此還沒有正式回應。

另據鳳凰娛樂報導，日前剛下直播的張蘭深夜現身警局，鏡頭裡的她眼睛有些紅血絲，但依舊鏗鏘有力地說：「我張蘭，說到做到！那些犯法的人必將受到懲罰！」疑和汪小菲撕破臉。「這是真把張穎穎告了？不怕和汪小菲撕破臉麼？」當晚張蘭提交好一切證據出門後就向大家報告，看著她憔悴的樣子，讓網友心疼不已。

網友說，「我覺得那個女孩不好，如果真愛，肯定會顧及長輩這幾天的辛苦。而不是趁亂直接讓母子二人的表態不同了」。「蘭姐，讓小菲找一個有智慧有情商的媳婦吧，好好過日子才會風生水起，越作越不好，特別是現在這個張，不是會好好過日子的人」。