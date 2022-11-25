強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境

吳亦凡一審被判13年，附加驅逐出境。(取材自微博)

北京 市朝陽區人民法院25日宣布男星吳亦凡 一審結果，宣判強姦、聚眾淫亂案，對被告人吳亦凡以強姦罪判處有期徒刑11年六個月，附加驅逐出境；以聚眾淫亂罪判處有期徒刑一年10個月，數罪並罰，決定執行有期徒刑13年，附加驅逐出境。

綜合媒體報導，經審理查明，吳亦凡於2020年11月至12月間，在其住所先後趁三名女性醉酒後不知反抗或不能反抗之機，強行與之發生性關係；2018年7月1日，吳亦凡在其住所，夥同他人組織另外兩名女性酒後進行淫亂活動。朝陽區人民法院認為，吳亦凡的行為已構成強姦罪、聚眾淫亂罪，應依法並罰。根據吳亦凡犯罪的事實、犯罪的性質、情節和危害後果，法庭遂作出上述判決。

2021年7月31日，吳亦凡因涉嫌強姦罪，遭北京朝陽公安 分局依法刑事拘留。8月2日，中國演出行業協會、中國電影家協會、中國電視藝術家協會、中國音樂家協會發聲，吳亦凡遭全面封殺。

8月16日，北京朝陽檢察院通報，依法批准逮捕吳亦凡。2022年6月10日，北京市朝陽區人民法院依法開庭審理吳亦凡涉嫌強姦、聚會淫亂一案，因涉及被害人隱私，案件依法採取不公開開庭審理方式，法院擇期宣判一審結果。

吳亦凡的桃色風波其實早在2014年他的緋聞史就開始了，在檯面上曝光的女性超過20位，但實際上可能更多，而在看過「吳亦凡時間線」後，網友不禁調侃：「吳亦凡到底多能聊」、「吳亦凡退圈後可以轉行當客服吧！」