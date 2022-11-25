我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境

「黑五」只有美國人想購物 歐洲消費者想省一點

神祕女子是她 張穎穎認了陪睡汪小菲

記者李姿瑩／綜合報導
張穎穎承認陪在汪小菲身邊。（取材自Instagram）
張穎穎承認陪在汪小菲身邊。（取材自Instagram）

汪小菲24日凌晨開直播，身旁一神祕女子突然出聲應答「我在呢我在呢」，馬上被網友懷疑是張穎穎。張穎穎一改過去避嫌的低調，稍早大方發文承認自己確實陪在汪小菲身邊。

張穎穎表示，汪小菲因為家事已經被磨得心力交瘁，「整個人精神狀態很差。他一直都處在非常崩潰的邊緣，我能做的只有安撫他的情緒，不要讓他再碰手機、看新聞。」張穎穎也比照過去大S的做法，勸汪小菲少在社群上發言講家事，「我發自内心的希望他都好好的」。

但深夜她熬不住睡著了，結果汪小菲家人打來說他在直播。「我一驚趕緊起來，迷糊之中見他躺在那裡，以為沒有在直播了，我在呢便是給對方交代。」張穎穎現在立場和過去大不同，講話也多了幾分底氣，最後結論希望汪小菲早日掙脫牢籠，不再痛苦。

另外，汪小菲與大S的風波才剛準備要休戰，但張穎穎這邊卻為了力挺汪小菲，大罵大S一家惡心，網友則嗆「小三才惡心」。

網傳張穎穎微信朋友圈的一張截圖，只見她寫著「一家人惡心至極，貪得無厭」，疑似就是指大S一家，網友則忍不住酸「這是生怕大家忘了汪小菲出軌的事，在給他倒油嗎？」、「關你這個三P事」、「她是怕她不出來一下都不記得她了吧」、「小三有什麼資格出來BB」。

汪小菲 大S 社群

上一則

網傳性愛片 林鈺洧：不是我

下一則

古天樂鐵血私生活 日吃1餐睡4小時

延伸閱讀

汪小菲收到法院裁定再度暴怒 氣吼大S四年前就出軌

汪小菲收到法院裁定再度暴怒 氣吼大S四年前就出軌
深夜神秘女子就是她…張穎穎認了陪睡汪小菲

深夜神秘女子就是她…張穎穎認了陪睡汪小菲
被張蘭蹭熱度氣瘋？汪小菲開罵「不要再利用我們」

被張蘭蹭熱度氣瘋？汪小菲開罵「不要再利用我們」
汪小菲暴走後首直播「床上驚見1女」網瘋傳是張穎穎

汪小菲暴走後首直播「床上驚見1女」網瘋傳是張穎穎

熱門新聞

90歲的胡楓（左）和88歲的羅蘭（右）終於走在一起。（取材自微博）

90歲胡楓演唱會求婚 88歲羅蘭點頭終成眷屬

2022-11-20 02:20
汪小菲持續在微博暴走。(取材自微博)

汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」

2022-11-21 12:13
汪小菲和大S的甜蜜已成往事。（取材自微博）

評／一張床墊割出真實人性 大S和張蘭到底誰被矇在鼓裡

2022-11-24 00:04
張蘭汪小菲一起買貨賺錢。（取材自微博）

臭罵大S全家變流量密碼？張蘭、汪小菲母子一夕賺翻

2022-11-21 23:41
吳奇隆離婚後口不出惡言，也大方付贍養費。（取材自微博）

離婚後給光全部身家 吳奇隆不出惡言被網友讚真男人

2022-11-22 03:59
汪小菲（右）和大S已經形同撕破臉。圖／摘自微博

大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴

2022-11-21 10:09

超人氣

更多 >
「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清

「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清
影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯

影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯
紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光

紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光
汪小菲千萬床墊遭銷毀 結果是「替代品」？大S經紀人回應了

汪小菲千萬床墊遭銷毀 結果是「替代品」？大S經紀人回應了
紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打

紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打