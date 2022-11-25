神祕女子是她 張穎穎認了陪睡汪小菲

張穎穎承認陪在汪小菲身邊。（取材自Instagram）

汪小菲 24日凌晨開直播，身旁一神祕女子突然出聲應答「我在呢我在呢」，馬上被網友懷疑是張穎穎。張穎穎一改過去避嫌的低調，稍早大方發文承認自己確實陪在汪小菲身邊。

張穎穎表示，汪小菲因為家事已經被磨得心力交瘁，「整個人精神狀態很差。他一直都處在非常崩潰的邊緣，我能做的只有安撫他的情緒，不要讓他再碰手機、看新聞。」張穎穎也比照過去大S 的做法，勸汪小菲少在社群 上發言講家事，「我發自内心的希望他都好好的」。

但深夜她熬不住睡著了，結果汪小菲家人打來說他在直播。「我一驚趕緊起來，迷糊之中見他躺在那裡，以為沒有在直播了，我在呢便是給對方交代。」張穎穎現在立場和過去大不同，講話也多了幾分底氣，最後結論希望汪小菲早日掙脫牢籠，不再痛苦。

另外，汪小菲與大S的風波才剛準備要休戰，但張穎穎這邊卻為了力挺汪小菲，大罵大S一家惡心，網友則嗆「小三才惡心」。

網傳張穎穎微信朋友圈的一張截圖，只見她寫著「一家人惡心至極，貪得無厭」，疑似就是指大S一家，網友則忍不住酸「這是生怕大家忘了汪小菲出軌的事，在給他倒油嗎？」、「關你這個三P事」、「她是怕她不出來一下都不記得她了吧」、「小三有什麼資格出來BB」。