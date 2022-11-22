歐陽娜娜自創品牌一件浴袍988元 網罵：割粉絲韭菜

歐陽娜娜日前在微博更新數張浴袍美照，為品牌宣傳預熱。（取材自微博）

藝人歐陽娜娜近日宣布推出籌備長達3年的個人品牌「nabi」，日前她在微博 更新數張浴袍美照，為品牌宣傳預熱，引來眾多網友圍觀。但官網公開各項單品的價格後，樣式簡單但價格偏高，尤其是浴袍竟要人民幣988元（下同，約138美元），卻讓網友直批：千金大小姐真的懂大眾的消費水平嗎？

歐陽娜娜日前在微博曬出只穿浴袍、躺在浴缸的美照，讓粉絲紛紛留言直誇，而她此舉原來是為自創品牌預告，不少網友相當期待，並留言表示準備搶貨。不過官網公布商品及定價後，卻在網路上掀起熱議，網友們直喊太貴，例如2雙襪子168元、眼罩148元、圍巾和兔子玩偶人民幣388元、長袖衛衣388元、長褲458元等，最貴的是一件有耳朵形狀的浴袍，要價988元。

歐陽娜娜近來推出自創品牌「nabi」，價格曝光網驚呆。（取材自微博）

許多網友砲轟：「是我沒見過世面，還是她瘋了」「他們是不懂人間疾苦吧？」「粉轉路了…太割韭菜了。」也有人點出爭議所在：「要賣就設計好一點，不懂她賣的東西哪裡值這個價了」、「千金大小姐真的懂大眾的消費水平嗎？」

不過也有人認為，明星服裝店的價格這樣不意外：「幹嘛不覺得LV貴，買不起想著去提升自己」「想買就買，不會強迫任何人買，做自己能力範圍內的事情」「明星服裝店鋪差不多都這種價格」。