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張柏芝替4歲小兒子慶生 母子合照又被猜生父身分

娛樂新聞組／綜合報導
張柏芝2018年秘密生下小兒子Marcus，至今生父身分成謎。（取財自微博）
張柏芝2018年秘密生下小兒子Marcus，至今生父身分成謎。（取財自微博）

香港女星張柏芝謝霆鋒有過一段婚姻，婚後生下兩個兒子Lucas和Quintus，離婚後張柏芝在2018年秘密生下小兒子Marcus，至今生父身分成謎。日前張柏芝為小兒子Marcus舉行4歲生日會，公開母子合照，再度引發網友猜測Marcus的父親真實身分。

香港01報導，張柏芝近日上傳多張照片和影片，寫道：「祝我的小王子四周歲生日快樂」「Happy birthday sweetheart，感謝每一位在場的朋友。」影片中，張柏芝曝光Marcus的可愛的聲線，聽得出Marcus與哥哥Lucas和Quintus一樣能說一口流利英語。

張柏芝也附上慶生派對的照片，背景看似在室內遊樂場，除了張柏芝還有許多親友參與；張柏芝也一樣保護Marcus，在大合照抱著他還不忘用卡通人物圖案擋住真面目。

張柏芝母子合照，再度掀起網友瘋猜生父身分。（取材自微博）
張柏芝母子合照，再度掀起網友瘋猜生父身分。（取材自微博）

另外還有一張照片，張柏芝與Marcus一起入鏡，Marcus只露出後腦勺，仍引起網友熱烈討論，又開始瘋猜生父身分，「什麼時後才會公開生父身分」、「說不定看到Marcus臉就知道爸爸是誰了」。

2021年有一名網友於機場巧遇張柏芝帶著三個兒子，捕捉到戴著口罩的Marcus，眉目和兩個哥哥神似，網友瘋猜他的生父該不會就是謝霆鋒。不過，事後有粉絲表示，謝霆鋒早就出聲闢謠，「我只是Lucas和Quintus的爸爸」，否認跟Marcus有血緣關係。

張柏芝 謝霆鋒 香港

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