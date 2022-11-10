芒果TV打造新綜藝 邀林青霞、林憶蓮壓陣？

芒果TV傳出擬打造「年度唱歌選秀」節目，將邀請林青霞、林憶蓮擔任導師。(取材自微博)

芒果TV曾製作多檔熱門綜藝節目及真人秀，如「乘風破浪的姐姐」、「披荊斬棘的哥哥」等都叫好叫座，令不少藝人翻紅，現在又有籌備的新節目曝光，且打算邀請林青霞、林憶蓮擔任導師，馬上吸引娛樂圈關注。

綜合媒體報導，有網友曬出芒果TV擬打造「年度唱歌選秀」節目，以青春女性為主體，打造音樂團體，標榜是「全年唯一選秀」，擬邀的導師團亦非常強勁，包括林青霞、林憶蓮、鄧紫棋 等，即刻引起網友熱議，「能先批下來再說吧」、「林青霞、林憶蓮能請來一個我就看」。

報導稱，新節目似在與廣電總局「禁選秀」的新規作對，且要同時請來林青霞、林憶蓮，難度非常大，因此質疑芒果TV新節目的可行性。

有網友解讀，雖然今年沒有偶像選秀，但仍有「中國好聲音」這樣的歌唱選秀節目，芒果TV新節目或許屬於這一類。