芒果TV打造新綜藝 邀林青霞、林憶蓮壓陣？
芒果TV曾製作多檔熱門綜藝節目及真人秀，如「乘風破浪的姐姐」、「披荊斬棘的哥哥」等都叫好叫座，令不少藝人翻紅，現在又有籌備的新節目曝光，且打算邀請林青霞、林憶蓮擔任導師，馬上吸引娛樂圈關注。
綜合媒體報導，有網友曬出芒果TV擬打造「年度唱歌選秀」節目，以青春女性為主體，打造音樂團體，標榜是「全年唯一選秀」，擬邀的導師團亦非常強勁，包括林青霞、林憶蓮、鄧紫棋等，即刻引起網友熱議，「能先批下來再說吧」、「林青霞、林憶蓮能請來一個我就看」。
報導稱，新節目似在與廣電總局「禁選秀」的新規作對，且要同時請來林青霞、林憶蓮，難度非常大，因此質疑芒果TV新節目的可行性。
有網友解讀，雖然今年沒有偶像選秀，但仍有「中國好聲音」這樣的歌唱選秀節目，芒果TV新節目或許屬於這一類。
其次，雖說林青霞、林憶蓮已經淡出娛樂圈，一起參加節目機會微乎其微，不過兩人都曾先後參與過芒果TV節目，林青霞2015年擔任「偶像來了」常駐嘉賓，林憶蓮在歌唱競演綜藝「歌手2017」亮相，並一舉奪冠，再度出山也不是不可能，因此對新節目抱持期待。
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