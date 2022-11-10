我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉還沒分出勝負 參院「關鍵3州」選戰激烈

夢醒天安門：趙紫陽秘書鮑彤逝世 軟禁一生的「罪犯編號8901」

芒果TV打造新綜藝 邀林青霞、林憶蓮壓陣？

娛樂新聞組╱綜合報導
芒果TV傳出擬打造「年度唱歌選秀」節目，將邀請林青霞、林憶蓮擔任導師。(取材自微博)
芒果TV傳出擬打造「年度唱歌選秀」節目，將邀請林青霞、林憶蓮擔任導師。(取材自微博)

芒果TV曾製作多檔熱門綜藝節目及真人秀，如「乘風破浪的姐姐」、「披荊斬棘的哥哥」等都叫好叫座，令不少藝人翻紅，現在又有籌備的新節目曝光，且打算邀請林青霞、林憶蓮擔任導師，馬上吸引娛樂圈關注。

綜合媒體報導，有網友曬出芒果TV擬打造「年度唱歌選秀」節目，以青春女性為主體，打造音樂團體，標榜是「全年唯一選秀」，擬邀的導師團亦非常強勁，包括林青霞、林憶蓮、鄧紫棋等，即刻引起網友熱議，「能先批下來再說吧」、「林青霞、林憶蓮能請來一個我就看」。

報導稱，新節目似在與廣電總局「禁選秀」的新規作對，且要同時請來林青霞、林憶蓮，難度非常大，因此質疑芒果TV新節目的可行性。

有網友解讀，雖然今年沒有偶像選秀，但仍有「中國好聲音」這樣的歌唱選秀節目，芒果TV新節目或許屬於這一類。

其次，雖說林青霞、林憶蓮已經淡出娛樂圈，一起參加節目機會微乎其微，不過兩人都曾先後參與過芒果TV節目，林青霞2015年擔任「偶像來了」常駐嘉賓，林憶蓮在歌唱競演綜藝「歌手2017」亮相，並一舉奪冠，再度出山也不是不可能，因此對新節目抱持期待。

芒果TV傳出擬打造「年度唱歌選秀」節目，將邀請林青霞、林憶蓮擔任導師。(取材自微...
芒果TV傳出擬打造「年度唱歌選秀」節目，將邀請林青霞、林憶蓮擔任導師。(取材自微博)

鄧紫棋

上一則

戲說從頭／在你的冬夜裡閃耀解鎖穿越 奇幻卻接地氣

下一則

插足陳凱歌婚姻？陳紅被爆小三史

延伸閱讀

回憶殺…香港4大女神無P圖同框 網讚經典天然美女

回憶殺…香港4大女神無P圖同框 網讚經典天然美女
演藝生涯最驚險 林青霞走光被拍 感念善心男還底片

演藝生涯最驚險 林青霞走光被拍 感念善心男還底片
演藝生涯最驚險時刻？林青霞胸部赤裸裸走光 感謝有他

演藝生涯最驚險時刻？林青霞胸部赤裸裸走光 感謝有他
慶68歲燦笑曬2蛋糕 林青霞願天下太平、世界和平

慶68歲燦笑曬2蛋糕 林青霞願天下太平、世界和平

熱門新聞

張柏芝。(取材自微博)

傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因

2022-11-04 07:57
林青霞榮登金馬獎影后，當晚的性感禮服卻差點上演走光風暴。（本報資料照片）

演藝生涯最驚險時刻？林青霞胸部赤裸裸走光 感謝有他

2022-11-05 02:50
楊冪在新戲中騎重機。(圖：LINE TV提供)

楊冪「謝謝你醫生」開播就被求婚 劇本看1次哭1次

2022-11-05 08:03
安珀赫德曾與前夫強尼戴普大打誹謗官司。(美聯社)

又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到

2022-11-07 09:56
倪淑君16歲時擠下張曼玉得到「陰陽錯」的演出機會，也成為許多人爭相邀約的女主角。（取材自微博）

16歲時擠下張曼玉成女主 昔日台灣仙氣女神現身金馬

2022-11-06 20:35
吳東諺(右起)、白家綺夫妻在「幸福宅一起」中將演情侶，左起為同劇吳皓昇、陳立芹、陳宇風、葉家妤。記者沈昱嘉／攝影

看梧桐妹辣照倒抽一口氣 4寶媽白家綺要女兒「加外套」

2022-11-04 17:14

超人氣

更多 >
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席
胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局

胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局
暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替