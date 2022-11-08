白百何當全職媽「15秒99字」飆罵老公 網讚：吵得真實

佟大為(左)、白百何在「我們的婚姻」中有大量吵架戲。（圖：中天娛樂台提供）

女星白百何 時隔4年回歸電視劇，在電視劇「我們的婚姻」中與佟大為飾演夫妻，兩人劇中有大量吵架戲，一場「15秒內怒飆99個字」怒嗆老公自私的名場面，讓許多網友狂讚她台詞功力深厚。

「我們的婚姻」細膩描繪婚姻關係及探討女性職場等議題，引發觀眾共鳴與討論，劇中白百何在大學一畢業就結婚生女，整整在家當了6年全職媽媽，為了實現自己的抱負，決定找工作進入職場，但面試 卻處處碰壁，還被丈夫調侃「想法太過理想」，當夫妻雙方在家務分工及教養小孩時，也產生許多摩擦，甚至考慮離婚，而兩人一路從爭執過程不斷磨合，最後一起學習、成長。

劇中有許多爭吵戲份，白百何、佟大為在拍攝現場即興發揮，更有一場鬧到要離婚的戲份，丈夫因突然被要求帶孩子，抱怨妻子沒給時間適應，當下白百何爆氣回話：「我突然懷孕升級當媽媽，我的人生規劃發生一百八十度大轉彎，誰給我時間適應了？」令觀眾大嘆「吵得相當真實！」、「夫妻真的就是這樣吵的！」，句句台詞反應身兼家庭、事業的女性心聲。

白百何在「我們的婚姻」中的台詞，句句道出許多女性心聲。（圖：中天娛樂台提供）

戲裡，白百何有一個6歲女兒，而現實生活中，她的兒子元寶已14歲，她經常在社群 分享親子互動，希望母子像朋友般相處，「因為元寶是一個很暖的人，不願意傷別人的心，他會把自己的意見吞在肚子裡面不發表，因為他現在青春期了。」所以她也鼓勵兒子多表達想法，結果當兒子覺得她做的飯不合口味，「我其實也會偷生氣，他每次投訴，我心裡就一萬個不願意，心想『每天辛辛苦苦賺錢養你，還敢給我有意見』我會默默的把這些話嚥到肚子裡面。」戲裡戲外都可感受到她的母性光輝。