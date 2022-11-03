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「大話西遊」男星咳嗽後昏迷驟逝 病程僅2小時

記者陳建嘉／綜合報導
資深演員陸樹銘於11月1日上午去世，享壽66歲。（取材自微博）
資深演員陸樹銘於11月1日上午去世，享壽66歲。（取材自微博）

資深演員陸樹銘因演出「三國演義」中的關公一角暴紅，隨後在周星馳的「大話西遊」飾演牛魔王更廣為人知，媒體報導指出，陸樹銘已於11月1日上午離世，享壽66歲，隔日，他的大弟子郭少杰表示，原本陸樹銘當天早上還一切正常，看著電視突然輕咳幾聲後就陷入昏迷，送醫搶救後無效過世，整個病程僅兩個多小時。

陸樹銘曾在電影「大話西遊」飾演牛魔王。（取材自微博）
陸樹銘曾在電影「大話西遊」飾演牛魔王。（取材自微博）

郭少杰表示，陸樹銘過去就有心臟問題，加上這段時間感冒，沒想到會發生悲劇。

提到陸樹銘的整個病程狀況，有醫師表示，若病患有心臟病史，出現突發性胸悶、短時間失去意識昏迷的狀況，極有可能是在昏迷初期心臟驟停，倘若心臟驟停就要先做PCR，而非直接送醫，「心臟驟停發生時，每延遲急救一分鐘，成功率下降10％。」

陸樹銘曾在綜藝節目重新扮演關羽。（取材自微博）
陸樹銘曾在綜藝節目重新扮演關羽。（取材自微博）

此外，澎湃新聞報導，在自傳「我遇關公」中，陸樹銘曾以「我塑關公，關公塑我」概括自己出演關公後的人生。在接拍前，他就曾熟讀「三國演義」，最喜歡的人物卻是平定江東的孫策，至於關二爺則「半人半神，不敢企及」。

報導指出，據當年片場報導記載，每當陸樹銘披掛整齊出現在劇組，全場「將士」無不振臂高呼，「關將軍到！」有在現場看熱鬧的老百姓，更是倒頭便拜。然而都說人前風光，誰知人後受罪。陸樹銘曾在一場馬戰戲中墜鞍摔傷大腿，醫生把一根十幾厘米的鋼釘插在他的腿骨旁，陸樹銘當即大呼吃痛。醫生卻一臉狐疑：關公刮骨療毒，你這點傷算什麼？陸樹銘聽罷唯有苦笑，「我不是真關公啊！」

陸樹銘曾在書中回憶自己為飾演關羽所做的努力。「也曾經夜不能寐，也曾經痛哭流涕，也曾經深刻反省。當時，騎馬、練刀、學習古漢文，把關羽這個人物的台詞全部手抄貼在牆上面壁默記，為打造丹鳳眼，被化妝師用『纏頭』把眼睛吊起來……這些都是當時付出的努力，我腿上的傷直到現在，遇到陰雨天還疼……」。

心臟病 周星馳

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