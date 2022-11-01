「關羽」陸樹銘大腿插鋼釘喊痛 醫：你不是關公嗎

陸樹銘扮演關羽被中國觀眾熟知。（取材自微博）

中國資深演員陸樹銘因演出「三國演義」中的關公一角爆紅，1日因突發疾病去世，享年66歲。

澎湃新聞網報導，1994年「三國演義」播出後，陸樹銘紅遍中國，他塑造的關羽形象深入人心，影響廣播，被人們稱為最形神兼備的「活關公」。那一臉正氣、不怒自威的尊容，加上飄逸持重的儒將氣質，正是他一直被模仿，從未被超越的重要原因。

「其實，起初拍「三國演義」時，真的沒想刻意要怎麼樣。」陸樹銘曾回憶說，「扮演關羽對我個人來講，對我的家庭和家族來講，是莫大的榮幸！猶如為自己身上注入了一種厚重的東西。這種東西可以給你力量，給你智慧，也會給你一些啟迪。」

在自傳「我遇關公」中，陸樹銘曾以「我塑關公，關公塑我」概括自己出演關公後的人生。在接拍前，他就曾熟讀「三國演義」，最喜歡的人物卻是平定江東的孫策，至於關二爺則「半人半神，不敢企及」。

陸樹銘曾在綜藝節目重新扮演關羽。（取材自微博）

報導指出，據當年片場報道記載，每當陸樹銘披掛整齊出現在劇組，全場「將士」無不振臂高呼，「關將軍到！」有在現場看熱鬧的老百姓，更是倒頭便拜。然而都說人前風光，誰知人後受罪。陸樹銘曾在一場馬戰戲中墜鞍摔傷大腿，醫生把一根十幾厘米的鋼釘插在他的腿骨旁，陸樹銘當即大呼吃痛。醫生卻一臉狐疑：關公刮骨療毒，你這點傷算什麼？陸樹銘聽罷唯有苦笑，「我不是真關公啊！」

陸樹銘曾在書中回憶自己為飾演關羽所做的努力。「也曾經夜不能寐，也曾經痛哭流涕，也曾經深刻反省。當時，騎馬、練刀、學習古漢文，把關羽這個人物的台詞全部手抄貼在牆上面壁默記，為打造丹鳳眼，被化妝師用『纏頭』把眼睛吊起來……這些都是當時付出的努力，我腿上的傷直到現在，遇到陰雨天還疼……。」