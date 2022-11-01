我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逃離等死封城：鄭州富士康「徒步返鄉潮」的中國封控失靈？

明年3月？中國清零傳將鬆綁 國際油價上揚

「關羽」陸樹銘大腿插鋼釘喊痛 醫：你不是關公嗎

娛樂新聞組／即時報導
陸樹銘扮演關羽被中國觀眾熟知。（取材自微博）
陸樹銘扮演關羽被中國觀眾熟知。（取材自微博）

中國資深演員陸樹銘因演出「三國演義」中的關公一角爆紅，1日因突發疾病去世，享年66歲。

澎湃新聞網報導，1994年「三國演義」播出後，陸樹銘紅遍中國，他塑造的關羽形象深入人心，影響廣播，被人們稱為最形神兼備的「活關公」。那一臉正氣、不怒自威的尊容，加上飄逸持重的儒將氣質，正是他一直被模仿，從未被超越的重要原因。

「其實，起初拍「三國演義」時，真的沒想刻意要怎麼樣。」陸樹銘曾回憶說，「扮演關羽對我個人來講，對我的家庭和家族來講，是莫大的榮幸！猶如為自己身上注入了一種厚重的東西。這種東西可以給你力量，給你智慧，也會給你一些啟迪。」

在自傳「我遇關公」中，陸樹銘曾以「我塑關公，關公塑我」概括自己出演關公後的人生。在接拍前，他就曾熟讀「三國演義」，最喜歡的人物卻是平定江東的孫策，至於關二爺則「半人半神，不敢企及」。

陸樹銘曾在綜藝節目重新扮演關羽。（取材自微博）
陸樹銘曾在綜藝節目重新扮演關羽。（取材自微博）

報導指出，據當年片場報道記載，每當陸樹銘披掛整齊出現在劇組，全場「將士」無不振臂高呼，「關將軍到！」有在現場看熱鬧的老百姓，更是倒頭便拜。然而都說人前風光，誰知人後受罪。陸樹銘曾在一場馬戰戲中墜鞍摔傷大腿，醫生把一根十幾厘米的鋼釘插在他的腿骨旁，陸樹銘當即大呼吃痛。醫生卻一臉狐疑：關公刮骨療毒，你這點傷算什麼？陸樹銘聽罷唯有苦笑，「我不是真關公啊！」

陸樹銘曾在書中回憶自己為飾演關羽所做的努力。「也曾經夜不能寐，也曾經痛哭流涕，也曾經深刻反省。當時，騎馬、練刀、學習古漢文，把關羽這個人物的台詞全部手抄貼在牆上面壁默記，為打造丹鳳眼，被化妝師用『纏頭』把眼睛吊起來……這些都是當時付出的努力，我腿上的傷直到現在，遇到陰雨天還疼……。」

上一則

珍妮佛洛佩茲超惹人厭？面試舞者時把處女座的全趕出去

延伸閱讀

卡達世界盃／博格巴無緣世足 法國3大中場都傷退

卡達世界盃／博格巴無緣世足 法國3大中場都傷退
野外調情激吻 周揚青熱戀小10歲男團成員

野外調情激吻 周揚青熱戀小10歲男團成員
三國演義關羽扮演者 陸樹銘去世

三國演義關羽扮演者 陸樹銘去世
髕骨外翻劇痛 3招拯救膝關節

髕骨外翻劇痛 3招拯救膝關節

熱門新聞

可凡下車直接走光。圖／翻攝自上班不要看YouTube

真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光

2022-10-29 13:49
趙麗穎直播帶貨，換上一身簡潔俐落的黑色裙裝，大方放送筆直美腿。（取材自微博）

趙麗穎離婚後大解放 高衩裙秀長腿被讚「美成黑天鵝」

2022-10-29 02:29
疑似中國名導演馮小剛夫婦在洛杉磯豪宅送別朋友的影片，近日在網路上流傳。（取材自微博／影片截圖）

馮小剛疑全家「潤」美國 洛杉磯「穿拖鞋送客」豪宅曝

2022-10-28 23:03
李智漢不幸在推擠事故中喪生。圖／摘自NAVER

24歲男偶像命喪梨泰院 友人悲痛證實死訊

2022-10-30 10:01
昆凌搖身一變為「Runaway Nurse」主角。圖／摘自IG

周杰倫首曝昆凌扒衣脫了私照 網驚呆：會多1胎

2022-10-30 13:07
鍾鎮濤與女兒鍾嘉晴感情深厚。圖／摘自IG

鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資

2022-10-25 11:13

超人氣

更多 >
金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子
胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明
情纏王祖賢17年 62歲齊秦洩近況 網：差點認不出

情纏王祖賢17年 62歲齊秦洩近況 網：差點認不出
NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火
浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」

浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」