我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

俄「髒彈指控」：將烏拖入核戰的升級藉口？

離婚傷太深？Angelababy害怕再談新戀情

記者陳建嘉╱綜合報導
Angelababy提到現在談戀愛會顧慮很多，不敢輕易投入新的一段感情。(取材自微博)
Angelababy提到現在談戀愛會顧慮很多，不敢輕易投入新的一段感情。(取材自微博)

藝人黃曉明Angelababy(楊穎)結束7年婚姻，除了感情上的分開，還傳出黃曉明已退出Angelababy公司大股東；兩人各自恢復單身後，黃曉明火速跟網紅葉珂傳緋聞，Angelababy仍是孤家寡人，且在節目坦承習慣單身後，就會害怕新戀情，粉絲認為她可能還深陷過往感情。

Angelababy最近擔任戀愛真人秀「心動的信號5」固定嘉賓，主持人吳昕問及「一個人單身越久，是否越難開啟一斷感情」時，在座嘉賓都表示肯定，Angelababy直言：「每個人生活可能都是有個習慣，就是談戀愛的時候我習慣兩個人，然後突然分開了，一開始或許會覺得不習慣，但是當你一個人久了，又會害怕再去打開一個新的感情，因為會擔心變成兩個人後，是不是可能重蹈覆轍以前的這些開心、吵架，最後到分開，所以顧慮挺多的。」

Angelababy最後感嘆：「越長大，越難開啟一段新感情。」而後她看到一名女嘉賓個性獨立，心有戚戚焉表示：「不要嘗試改變對方，兩個人慢慢磨合到一個彼此都覺得舒服的平衡點，那就是一個最好的方式；若要改變對方，總有一天問題、矛盾點會一起爆發，因為沒有人願意被改變，包括你自己。」

網友見狀後，紛紛留言「Baby說得很對，越長大考慮得越多呢」、「這個說法三觀挺可以的」、「現在好多女孩子都是這樣，怕受傷害」、「Baby真的超級有想法的，一直都很喜歡她的談吐」。

Angelababy坦言「單身久了，就會害怕新戀情」。(取材自微博)
Angelababy坦言「單身久了，就會害怕新戀情」。(取材自微博)

Angelababy 黃曉明 緋聞

上一則

倫敦遇電話詐騙 鍾鎮濤愛女嚇哭個資全給

延伸閱讀

Angelababy離婚傷太深了？首認「害怕再打開新的戀情」

Angelababy離婚傷太深了？首認「害怕再打開新的戀情」
黃曉明回青島老家做核酸 超狂穿搭無人認出

黃曉明回青島老家做核酸 超狂穿搭無人認出
黃曉明全副武裝回老家做檢測 網友嘆「baby不見了」

黃曉明全副武裝回老家做檢測 網友嘆「baby不見了」
才PO美食突掛急診 黃曉明曬手臂紅腫照

才PO美食突掛急診 黃曉明曬手臂紅腫照

熱門新聞

有人在多倫多拍到吳卓林與混血女友Andi在排隊領免費食物。 圖／摘自微博

成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相

2022-10-18 13:44
陳昭榮事業成功但經營婚姻卻有缺憾。本報資料照片

陳昭榮離婚／和葉全真爆緋聞 壓垮婚姻最後一根稻草

2022-10-19 00:28
梅根常發表鼓勵女性自主的演說，酸民卻批她虛偽、自打嘴巴。（路透資料照片）

梅根「口交」被抓包 遭酸民批：虛假、做作

2022-10-21 18:14
汪小菲（左）和張穎穎戀情已經接近公開。(取材自微博)

網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光

2022-10-18 21:33
Angel曝光胸前深溝照。(取材自Instagram)

賈靜雯女兒低胸側躺快「掉出來」 網幫喊舅舅：買高領

2022-10-19 20:48
「六人行」眾要角中，珍妮佛安妮絲頓（右二）最常關心馬修派瑞（右三）。（路透資料照片）

差點嗑藥到死 「六人行」男星感謝安妮絲頓當頭棒喝

2022-10-22 20:11

超人氣

更多 >
這7種食物 大廚都說別買冷凍過的

這7種食物 大廚都說別買冷凍過的
世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了
路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡

路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡
翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝
鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資

鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資