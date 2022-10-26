離婚傷太深？Angelababy害怕再談新戀情

Angelababy提到現在談戀愛會顧慮很多，不敢輕易投入新的一段感情。(取材自微博)

藝人黃曉明 與Angelababy (楊穎)結束7年婚姻，除了感情上的分開，還傳出黃曉明已退出Angelababy公司大股東；兩人各自恢復單身後，黃曉明火速跟網紅葉珂傳緋聞 ，Angelababy仍是孤家寡人，且在節目坦承習慣單身後，就會害怕新戀情，粉絲認為她可能還深陷過往感情。

Angelababy最近擔任戀愛真人秀「心動的信號5」固定嘉賓，主持人吳昕問及「一個人單身越久，是否越難開啟一斷感情」時，在座嘉賓都表示肯定，Angelababy直言：「每個人生活可能都是有個習慣，就是談戀愛的時候我習慣兩個人，然後突然分開了，一開始或許會覺得不習慣，但是當你一個人久了，又會害怕再去打開一個新的感情，因為會擔心變成兩個人後，是不是可能重蹈覆轍以前的這些開心、吵架，最後到分開，所以顧慮挺多的。」

Angelababy最後感嘆：「越長大，越難開啟一段新感情。」而後她看到一名女嘉賓個性獨立，心有戚戚焉表示：「不要嘗試改變對方，兩個人慢慢磨合到一個彼此都覺得舒服的平衡點，那就是一個最好的方式；若要改變對方，總有一天問題、矛盾點會一起爆發，因為沒有人願意被改變，包括你自己。」