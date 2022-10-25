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林志穎傳明年復出 多檔實境秀搶人

記者陳慧貞／綜合報導
林志穎車禍後傷勢好轉，首次開車出門，自己還比讚。（取材自微博）
林志穎車禍後傷勢好轉，首次開車出門，自己還比讚。（取材自微博）

林志穎今年7月因特斯拉自撞發生車禍住院，經過手術、調養3個月後，儘管目前仍在家休養，但據傳許多實境秀節目已經找上門，預計他會在明年復出。

綜合媒體報導，林志穎最近在社交平台曬出了一則拍攝花絮，視頻中，林志穎身穿做舊牛仔服，坐在化妝台前，做完妝造後古裝扮相帥氣，據了解，這是天龍八部2手遊拍攝花絮。

林志穎在社交平台曬出拍攝花絮，古裝扮相帥氣。（視頻截圖）
林志穎在社交平台曬出拍攝花絮，古裝扮相帥氣。（視頻截圖）

林志穎在素顏狀態下，鼻下還有一些鬍渣，面色略有些不均勻。不過在化妝師的巧手之下，已經被遮得很好。由於當天需要拍攝古裝風格的廣告，造型師在林志穎的頭上裝上假髮，仍是俊俏的小生。

對林志穎車禍之後的首次曬出工作花絮，粉絲們也感到驚喜。也有關心小志的粉絲語重心長地表示身體健康才是最重要的，看來林志穎在國內外熱度都非常之高。

此外，網路上流傳他開車照，畫面上，林志穎看來狀態不錯，戴著墨鏡專心看著正前方開車，察覺有人拍他，還不忘比了一個讚。

林志穎10月15日48歲生日，日前在社群平台分享微笑準備切蛋糕的慶生照。據台媒報導，雖然林志穎目前仍在休養中，但已有許多檔中國實境秀正在向他洽談，還希望能搶在他首次復出時合作。

林志穎 車禍 手術

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